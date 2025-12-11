美媒：中日關係緊張重創大阪旅遊業　引發大量機票酒店取消預訂

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事論」，導致中日關係急劇惡化。據美媒報道，兩國關係持續緊張已嚴重損害大阪的旅遊業，引發大量機票和酒店的取消預訂。其中冬季和早春，從中國出發前往大阪的航班預訂數量下降了55%至65%，跌幅高於全國平均水平，其中關西國際機場的取消航班比例最為突出。



彭博社12月10日報道，在大阪市中心經營約80套民宿的Denryu Lin近來日子並不好過，親眼見證自己的生意自11月底以來，隨着日中緊張局勢升溫而急劇下滑。

他表示，截至今年底，已有超過600單預訂被取消，其中包括1,000多位中國客人。

他補充說：「我認識的房地產和旅遊業人士都處境艱難。」他強調，整個產業都面臨壓力，如果這種下滑趨勢持續下去，可能會演變成更廣泛的危機。

據報道，大阪是日本的第二大經濟中心，亦反映日本高度依賴中國遊客的情況，如今正承受這次下滑帶來的衝擊。關西國際機場的航班削減幅度在全國最為嚴重，而飯店、零售商和餐廳也面臨大量的訂單取消。

報道指，中國遊客是日本最大的消費群體，佔日本8.1萬億日圓（約4045億港元）旅遊收入的五分之一。然而，在高市早苗發表「台灣有事論」後，中國外交部發布旅遊警示，導致中國遊客數量驟減，這威脅到日本經濟為數不多的亮點。

據市場研究機構China Trading Desk的數據顯示，冬季和早春從中國出發前往大阪的航班預訂量下降了55%至65%，降幅遠超全國平均水平，其中關西國際機場的取消航班比例最為突出。該機構也預測，中國遊客在大阪的奢侈品消費預計將下降近一半，至每月4,000萬至6,000萬美元（約3.1億至4.7億港元）之間。

日本綜合研究所（JRI）經濟學家古宮大夢表示，如果情況持續下去，日本明年的經濟損失可能高達1.2萬億日圓（約600億港元）。他還補充說，如果緊張局勢能夠迅速緩和，損失或許可以控制在5,000億日圓左右（約250億港元）。

今年較早時候，大阪的中國遊客數量激增近50%，這主要得益於為期六個月的世博會帶動整個地區的旅遊業發展。然而，如今情況卻發生逆轉。網上有不少貼文顯示，曾深受中國遊客喜愛的心齋橋和新世界等熱門景點如今遊客稀少，旅遊巴士消失，餐廳也反映顧客減少。

2025年3月8日，日本大阪，圖為當地著名娛樂和購物區道頓堀的一條色彩繽紛街道上看到的景象。（Getty）

據大阪旅遊局稱，一些飯店的取消率高達50%至70%，其中大阪重要的交通和休閒樞紐難波受到的衝擊最大。

古宮大夢表示，隨着農曆新年臨近，預計旅遊壓力將會加劇，並補充說，溫泉和滑雪場等冬季旅遊目的地也可能面臨壓力。