英偉達Nvidia新增AI晶片定位驗證功能　協助打擊非法走私

英偉達（Nvidia，又譯輝達）周三（12月10日）證實，已成功研發出追蹤其AI晶片定位的新型驗證技術。這項技術能夠監測AI晶片所在的運作國家，目的在於協助打擊晶片走私問題，防止高端AI晶片被非法轉運至受出口管制的國家。



路透社報道，購買英偉達晶片的客戶可選擇是否安裝使用這套系統。它利用晶片本身的運算功能及圖形處理器（GPU）的「機密運算能力」，透過測量晶片與英偉達服務器之間的網絡通訊延遲，來估算出晶片所在的地理區域。這項功能預計會率先在英偉達即將推出的新一代「Blackwell」晶片上啟用。

圖為2024年6月在台北國際電腦展展出的英偉達Blackwell GPU。(Reuters)

英偉達明確表示，這套軟件僅用於提供監控數據，公司無法透過此系統遠端控制或停用任何客戶的晶片。所有傳回英偉達服務器的資料都是「唯讀」性質，客戶可以自行決定是否啟用此功能。英偉達計劃將這項技術的程式碼公開，讓外部資訊安全研究人員進行檢視。

美國政府曾多次呼籲業者採取行動、阻止高端晶片非法流入中國。此前，美國司法部已對涉嫌走私價值超過1.6億美元（約12.4億港元）英偉達晶片至中國的犯罪團夥提起刑事訴訟。另一方面，中國的網絡安全監管機構也曾因安全疑慮召見英偉達，詢問其產品是否包含後門，即允許美國繞過其晶片安全特性進行秘密控制。