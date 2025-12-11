路透社：字節跳動及阿里巴巴有意大量採購英偉達H200晶片

路透社12月10日報道，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日放行英偉達（Nvidia，又譯輝達）H200晶片對中國出口後，中國科技巨頭字節跳動與阿里巴巴已向英偉達詢問採購事宜。報道引述四位知情人士透露，若獲得中國政府批准，這兩家公司計劃下達大訂單，但仍有待北京方面「開綠燈」，同時對供應穩定性與潛在政策風險表示擔憂。



報道指，內地的AI晶片目前仍無法與H200晶片匹敵，故不少內地企業都有意採購。報道還分析過百份招標和學術文件指，不少中國頂尖的大學、數據中心，以及與中國軍方有關的實體，也曾試圖透過灰色渠道採購H200晶片。

另外，有內媒報道，內地監管部門近日已召集阿里巴巴、字節跳動及騰訊等企業評估需求，將於近期公布審批結果。此前，英偉達僅能向中國市場出口性能相對受限的H20晶片，而H200的運算能力約為其六倍，被業界認為在訓練尖端AI模型方面具有優勢。

2025年8月25日拍攝的插圖中，出現了英偉達（Nvidia）的標誌和電腦主板。（Reuters）

據供應鏈消息稱，H200當前全球產能有限，因英偉達生產重心已轉向更先進的Blackwell及即將推出的Rubin系列。業內預期，即使獲准進口，中國企業的採購也將保持低調。有中國雲服務供應商高層表示，國內頂尖AI模型訓練仍依賴英偉達晶片，領先科技公司很可能進行大量採購。

值得關注的是，近幾個月中國已要求政府資助的數據中心及部份科技公司限制採購英偉達晶片，英偉達在華市場份額受到嚴重影響。同時，此次美國政策轉向亦形成矛盾局面，即舊款A100與H100晶片仍受美國出口管制，作為其更新換代產品的H200卻獲准放行。