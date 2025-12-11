中國外交部：「高市的態度完全沒辦法對話」是問題的實質

中國外交部發言人郭嘉昆周四（12月11日）引述《世界》雜誌前總編、岩波書店前社長的話表示，「高市的態度完全沒辦法對話」是問題的實質。



郭嘉昆主持例行記者會期間，會上有記者提問稱，據報道，針對國會答辯涉台灣問題的表態，日本首相高市早苗前日表示，正因為與中方存在各類懸而未決的問題，才更應堅持減少問題，增進理解與合作的方針，日方對於中方開展各層級對話持開放態度。

2025年10月23日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部圖片）

這名記者問道，那麼前兩天日本再次排放核污染水，而剛好在排放時發生了7.5級地震，日方經常反問稱，中方為什麼禁止日方水產品入境？為什麼中方對日本自衛隊發出所謂「雷達照射」等等，日方從來不反思自己的錯，反而想要中方來背鍋，發言人對此有何評論？

郭嘉昆回答道，高市早苗首相的涉台錯誤言論不僅引起中國人民強烈憤慨，日本國內也有愈來愈多客觀理性的反對和批評聲音。

他表示，自己注意到近日《世界》雜誌前總編、岩波書店前社長表示，「高市首相頻繁把對話掛在嘴邊，但真正的對話是從尊重對方、站在平等立場上理解對方開始。高市的態度，完全沒辦法對話」。郭嘉昆說，這句話，道出了問題的實質。