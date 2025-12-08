從「台灣有事」到炒作雷達照射　高市急於轉移注意力

近來，日本對華挑釁呈現「言論開道、軍事推進、外交聯動、侵權試探」的全方位、高頻率態勢。



12月7日，日本防衛省突然拋出一則重磅消息，指控中國遼寧艦航母編隊的殲-15艦載機於12月6日在沖繩東南公海空域兩次對日本航空自衛隊F-15戰機實施雷達照射。日本防衛大臣小泉進次郎7日舉行記者會稱，「這是危險行為，感到極其遺憾。已向中方提出強烈抗議。」 然而，中國國防部和海軍迅速回應，指出遼寧艦編隊是在事先公佈的訓練海空域進行正常訓練，日方戰機多次抵近滋擾才是事件的真正起因。國防部發言人張曉剛直言日方「賊喊捉賊、倒打一耙」，海軍發言人王學猛則強調日方炒作「與事實完全不符」，中國將依法維護自身安全。

日本防衛相小泉進次郎2025年11月出席活動（X@防衛省・自衛隊）

日方指控存在明顯漏洞。首先，中國海軍事先已公佈訓練海空域，日方戰機抵近滋擾在先。解放軍海軍發言人批評日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。中國駐日本大使吳江浩也就日本自衛隊飛機滋擾中國海軍航母編隊訓練向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議。

其次，日本發布消息的時機反常。通常日本防衛省在周末不會更新遼寧艦動態，但此次卻在12月6日（周六）就準備好相關新聞，次日凌晨立即發布，顯然是有預謀的輿論攻勢。更關鍵的是，日方刻意隱瞞了F-15J戰機的挑釁行為，隻字不提其是否侵入中方訓練空域及採取危險動作，這種選擇性敘事完全是「惡人先告狀」。

這一事件本質上是日本長期對中國軍隊正常演訓進行抵近偵察的延續，而此次借「雷達照射」大肆炒作，顯然別有用心。與此同時，不難見，日本挑事的節奏越來越頻繁。

2025年6月，海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋開展遠海遠洋訓練。（央視新聞）

12月2日，中國釣魚島領海。日本漁船「瑞寶丸」號的非法闖入，被中國海警艦艇依法採取必要管控措施並警告驅離。中國海警局新聞發言人劉德軍正告日方，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，應立即停止一切侵權挑釁活動。這只是日本近期對華「組合拳」中最直接、卻也最「傳統」的一招。

11月30日，共同社披露，日本政府正就出口其國產的「03式中程防空導彈」（中SAM）與菲律賓展開非正式磋商。菲方已表示出興趣，希望將其部署到軍隊。與此同時，兩國還在磋商出口日本海上自衛隊「阿武隈」級護衛艦的事宜。這些動作被廣泛認為是着眼於遏制中國在南海的活動，旨在加強日菲安保合作。為給此類危險出口鋪平道路，高市早苗政府計劃最快於2026年上半年，廢除現行《防衛裝備轉移三原則》中僅允許出口「救援、運輸」等五類非戰鬥裝備的限制。這意味着日本將徹底打開殺傷性武器出口的閘門。這並非孤例。就在此前不久，日本已完成向美國出口「愛國者」導彈的首次交付。從解禁集體自衛權，到連續放寬武器出口限制，日本正在系統性「自我鬆綁」。

更早的11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎視察了琉球群島的日軍基地，宣布將如期在與那國島部署03式中程防空導彈部隊。這個地點敏感得刺眼——與那國島位於琉球群島最西端，距離中國台灣省僅110公里，是日本距離台灣最近的領土。

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎視察位於沖繩縣與那國島的自衛隊駐軍。（X@shinjirokoiz）

這一連串動作，正值首相高市早苗面臨上任以來最嚴重的執政危機。短短兩個月內，她連遭三重打擊：第一重打擊：政治資金醜聞爆發。12月4日，日本神戶學院大學教授上脇博之向檢察機關遞交控告書，指控高市早苗擔任代表的自民黨奈良縣第二選區支部，於2024年8月收受東京某企業1000萬日元捐款，遠超《政治資金規正法》規定的250萬日元上限。這並非孤例，防衛大臣小泉進次郎也捲入類似指控。這一醜聞直接觸及日本國民對自民黨「黑金政治」的敏感神經。

第二重打擊：國內經濟與社會矛盾激化。高市政權面臨的是一個「撕裂的日本」：少子老齡化導致勞動力銳減，與此同時，物價高漲、日元貶值、社會保障承壓，導致民怨沸騰，排外情緒被極右翼政客和部分媒體煽動，社會對立加劇。在民生如此艱難之際，高市政權卻大幅提高防衛預算，依賴國債支撐，其結果必然是增稅和削減社保、醫療支出，進一步惡化普通民眾生活。政權無心也無力解決根本性的社會經濟矛盾，其危險性正在急劇上升。

第三重打擊：執政聯盟分裂風險。高市的激進路線不僅激怒民眾，也引發執政聯盟內部不滿。據報道，聯合執政的維新會已威脅退出聯盟，若聯盟解體，自民黨將失去多數席位，高市可能面臨彈劾。

圖為2025年12月2日，日本首相高市早苗視察福島第一核電站。 （日本首相官邸網站圖片）

在這三重危機下，從11月她宣稱「台灣有事即日本存亡危機」，到今次爆發「雷達照射」事件，無疑為她提供了轉移國內視線的絕佳機會。雖然其支持率短期升至75%，但金融市場卻出現危機——日經指數暴跌、國債收益率飆升，暴露市場對其挑釁政策的恐慌。這場「政治賭局」，本質是用地區安全風險換取政權存續。

高市典型的將民族主義情緒的工具化。日本歷史上多次通過製造外部衝突來轉移國內矛盾，此次事件也不例外。首先，轉移公眾對政治醜聞的關注。其次，為激進政策尋找合法性。第三，凝聚保守派支持。然而，這種「以鄰為壑」的做法風險極高。高市還是太短視，這樣的挑釁行為不僅會加劇地區緊張，還可能讓自身陷入更大的戰略被動。