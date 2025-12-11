8名「AI設計師」獲選《時代》年度風雲人物　包括Elon Musk黃仁勳

美國《時代》雜誌周四（12月11日）公布，包括全球首富馬斯克（Elon Musk）、知名晶片公司AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）與英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳在內的人工智能（AI）「設計師」們榮獲2025年度風雲人物的殊榮。



時代雜誌在X上發布的照片顯示，除了上述3人，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、ChatGPT母公司OpenAI行政總裁Sam Altman和美國科學家李飛飛也坐在一根鋼梁上。

美國《時代》雜誌2025年12月11日公布，包括全球首富馬斯克（Elon Musk）、知名晶片公司AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）與英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳在內的人工智能（AI）「設計師」們榮獲2025年度風雲人物的殊榮。（網頁截圖）

時代稱，2025年是人工智能全部潛力展現出來的一年，也是人工智能發展不可逆轉的一年，因其開啟思維機器的時代，因其令人類驚艷與警醒，因其正定義現在、超越可能，人工智能的「設計師」們當選為《時代》2025年度風雲人物。

作為傳統，年度風雲人物源於偉人理論，即是有能力改變社會的偉人，例如政治人物或業界大亨，而且通常是男性。上年美國《時代》雜誌「年度風雲人物」（Time's Person of the Year）由美國總統特朗普（Donald Trump）獲選。