日媒：電影《鬼滅之刃》在華放映週期未獲延長　或受高市言論影響

在全球熱映的日本動畫電影《劇場版鬼滅之刃無限城篇：第一章 猗窩座再來》12月11日迎來在中國放映的最後一天。雖該影片在中國創下票房紀錄，但發行方Aniplex透露，該片的放映週期不會進行延長。



日本共同網報道，中國電影APP「貓眼專業版」顯示，《鬼滅之刃》新片11月14日上映以來28天期間票房超過6.75億元人民幣（約7.4億港元）。在中國，熱門影片通常會延長放映週期，但或因受到日本首相高市早苗涉台論影響，該片未獲此待遇。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

除電影作品遭受影響，此前日本演藝界人士原定11至12月在中國各地舉行的多項活動也相繼取消或延期，往來中日的航班、日本旅遊業也遭受衝擊。

彭博社11月25日引述消息人士報道，中國政府要求當地的航空公司削減日本航班的措施維持至明年3月。據市場研究機構China Trading Desk的數據顯示，冬季和早春從中國出發前往大阪的航班預訂量下降了55%至65%，降幅遠超全國平均水平，其中關西國際機場的取消航班比例最為突出。