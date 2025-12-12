澳洲跳傘員空中驚魂 降落傘勾住機尾4600米高空半天吊｜有片
撰文：王海
出版：更新：
澳洲一名跳傘員經歷了一段難忘的「空中驚魂記」。從一段影片可見，跳傘員離開飛機的時候，其備用降落傘被機尾勾住，導致他在離地面約4572米的高空「半天吊」。
澳洲跳傘員被逼在4600米高空「半天吊」：
《紐約郵報》12月11日報道，這段令人毛骨悚然的影片顯示，當時這名跳傘員正準備從飛機艙門跳出，在澳洲昆士蘭北部上空跳傘。他的降落傘手柄卻勾住了部分展開的機翼襟翼，導致降落傘在他跳下時打開。
澳洲運輸安全局（Australian Transport Safety Bureau，ATSB）發布的影片顯示，備用降落傘隨後勾住了飛機的機尾，導致這名男子在高速飛行的噴射機尾部拼命掙扎。
據澳洲廣播公司（ABC）報道，ATSB首席專員Angus Mitchell同日表示，這名男子損壞了飛機的左側水平尾翼。機師當時並不知道發生了什麼，只記得感覺飛機突然「抬頭」，並觀察到飛機速度迅速下降。
Mitchell表示，機師誤以為飛機失速，於是「向前推操縱桿並加大油門」，試圖重新控制飛機。
機上剩餘的13名跳傘員迅速跳傘。
另外兩名跳傘員留在機上，直到被機尾纏住的男子慌忙用刀割斷備用降落傘的11根傘繩，導致備用傘撕裂，他才得以脫身。
澳洲運輸安全局表示，這名跳傘員隨後打開主傘，與其他跳傘員一起安全着陸，僅受輕傷。
儘管如此，機師當時仍無法完全控制飛機，於是向空中交通管制員發出「遇險呼救」訊號，並準備跳傘。但在下降約2500米後，機師確信自己可以安全着陸，於是採取了行動。
這宗事故發生在今年9月20日，地點位於昆士蘭州首府布里斯班以北約1000英里的塔利機場（Tully Airport）上空。
根據官方消息，機上17名跳傘員中有一名攝影師，他用攝影機記錄下了這宗驚險事故，並將影片提供給了調查人員。
