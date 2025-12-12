美媒指特朗普欲組建「C5」繞過「G7」　梅德韋傑夫：公然羞辱歐洲

近來，多家美媒爆料稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有意成立一個由美國、中國、俄羅斯、印度和日本組成的「核心五國」（Core 5，簡稱C5）新集團。與當前「七國集團」（G7）對比鮮明的是，C5中不包括任何歐洲國家。



據俄新社消息，當地時間12月11日，俄羅斯統一俄羅斯黨主席、俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫回應稱，這一想法是對英法德等歐洲國家的「公然侮辱」，是在表明歐洲「不再是主導者」。他隨後補充說，儘管如此，目前尚未有任何官方回應或文件證實C5的存在。

「這一想法無疑是對糟糕現狀下歐洲的公然羞辱，尤其是對英國、法國和德國而言……」梅德韋傑夫在俄羅斯本土社交媒體平台Max上發文寫道。

2024年12月14日，俄羅斯莫斯科，圖為梅德韋傑夫在統一黨大會中發表講話。（Getty）

梅德韋傑夫稱：「事實就是如此！你們根本沒搞懂華盛頓的意圖——你們根本不在我們的計劃裏，我們也不需要你們，你們不再是主導者。」他同時說：「至於這個C5究竟是什麼，我們完全一頭霧水。」

晚些時候，梅德韋傑夫再次發文稱，目前尚未有任何官方回應或文件證實C5的存在，並懷疑這似乎是全球主義者的「反特朗普策略」。

他解釋說：「這看起來像是傲慢的全球主義者策劃的一場簡單的『反特朗普』騙局，旨在挑撥令人憎惡的特朗普與歐洲『墮落分子』之間的關係。」

據美國政治新聞網（Politico）同日報道，本周，華盛頓流傳的一個看似遙遠的想法——建立一個包括中國和俄羅斯等傳統對手的「核心五國」新集團，與現有的G7形成鮮明對比。

報道稱，雖然這一想法曾看似不可行，但一些觀察人士指出，它帶有特朗普的風格。首先，特朗普經常推動與所謂「對手國家」達成交易，例如批准對華出售英偉達H200人工智能晶片，以及派遣特使威特科夫和庫什納直接在莫斯科與俄羅斯總統普京談判。

一名曾在特朗普第一屆政府白宮任職的人士表示，C5的想法並非完全令人震驚。

該人士說：「雖沒有正式討論過『核心五國』或『七國』，但確實有人討論過，現有的G7結構或聯合國安理會已不適應當今國際現實。」

2025年12月10日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮發表演說。（Getty）

Politico提到，美媒《防務一號》（Defense One）首先報道了這一想法。報道援引消息稱，有關C5的構想出現在白宮上周發布的《國家安全戰略》（NSS）更長、但未公開版本中。

但白宮發言人凱利（Anna Kelly）明確否認有更長版本「國安戰略」的存在，堅稱公開發布的33頁官方版本「不存在替代、私人或機密版本」。

然而，多名國家安全專家表示，他們認為C5概念對本屆美國政府來說具有現實意義。

前白宮國家安全委員會歐洲事務主任陶西格表示：「這與我們了解的特朗普總統看待世界的方式一致，即摒棄意識形態，傾向於與維持地區影響範圍的其他大國合作。」她指出，C5設想中未包括歐洲，「我想這會讓歐洲人認為，本屆政府視俄羅斯為擁有在歐洲行使影響範圍的首要大國」。

特朗普政府從未停止批評歐洲。美國上周發布新版國家安全戰略文件，炮轟歐洲已成為一個「經濟衰退且面臨文明消亡」的地區，引起歐洲國家的不滿和擔憂。特朗普8日接受採訪時再次抨擊歐洲領導人，指責他們「軟弱無能」，揚言要「重塑歐洲政治」。

Politico還提到，特朗普政府此前曾考慮過新的權力配置，例如提出了中美G2概念。

2025年10月24日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部圖片）

對此，外交部發言人郭嘉昆10月31日回應稱，中美在地區和國際舞台應該良性互動。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

郭嘉昆指出，中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策。作為最大的發展中國家、不結盟運動的夥伴、全球南方的一員，中國始終站在廣大發展中國家一邊，將繼續踐行真正的多邊主義，同各國共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，恪守《聯合國憲章》和國際關係基本準則，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為世界注入更多確定性和穩定性。

本文獲觀察者網授權轉載。

