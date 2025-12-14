日本北海道暴雪 新千歲機場取消120航班 58班列車停駛
撰文：劉耀洋
日本氣象廳稱，隨着低氣壓系統迅速逼近，北部到至西部地區未來數天將出現強風暴雪等惡劣天氣。由於預計會出現惡劣天氣，北海道新千歲機場12月14日下午1時宣布取消120班起降航班；JR北海道同日決定停駛58班列車，其中包括特快列車。
日本放送協會14日報道，日本氣象廳稱，北海道有暴雪風險，預計到15日早上，當地24小時內降雪量將達到70厘米，暴雪天氣將持續至16日。
氣象廳呼籲北海道民眾警惕強風、暴風雪，並特別提醒民眾暴雪很可能會對交通造成影響，又指雪崩和電線積雪可能會造成停電。
對此，新千歲機場作出取消航班的宣布，稱包括往返東京羽田機場的航班都已取消，民眾最好前往航空公司官網查詢最新資訊。
另外，JR北海道為應對惡劣天氣，也宣布取消多班列車，又指15日還有19班列車部份或全部停駛。公司不排除會進一步暫停列車服務，並建議旅客在官網查看最新的交通資訊。
