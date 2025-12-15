聯儲局主席熱門候選人哈塞特：總統意見很重要　但使命是展現獨立

美國聯邦儲備局主席熱門候選人哈塞特（Kevin Hassett）說，總統的政策意見很重要，但聯儲局的使命是展現獨立性。



法媒報道，白宮國家經濟委員會主任哈塞特周日（12月14日）在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目中，強調聯儲局獨立決策的重要性。

他說：「我認為特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統對政策方向持有明確且有理有據的見解。不過歸根結底，聯儲局的職責在於保持獨立。」

2025年11月13日，美國華盛頓，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在白宮外發表講話。（Reuters）

聯儲局現任主席鮑威爾（Jerome Powell）將於明年6月卸任，他在任上多次受到特朗普施壓。

哈塞特被問及總統意見是否與聯儲局理事會投票成員享有同等權重時，明確回應道：「不，絕無可能……總統意見（在決策中）毫無份量。」

他接着強調：「只有他的意見基於數據且合理時，才具有參考價值。」

作為白宮國家經濟委員會主任，哈塞特稱自己「差不多每天都與特朗普討論幾乎所有事務」，並且與特朗普「討論過貨幣政策」。

聯儲局上周三（10日）連續第三次降息25個基點。特朗普說，下調幅度「至少應該翻倍」。

總統提名人選須經共和黨掌控的參議院批准，才能出任聯儲局主席。

另一潛在候選人是聯儲局前官員沃什（Kevin Warsh）。哈塞特在節目中說：「如果沃什擔任聯儲局主席，希望他也能向總統建言。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

