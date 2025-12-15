美債市預測明年聯儲局減息兩次　周二發布非農數據惹交易員關注

美國聯儲局上周公布的點陣圖顯示，大多數聯邦公開市場委員會（FOMC）內委員預期，明年將會減息一次，而債券市場正圍繞聯儲局未來減息幅度展開爭論，並隨着一系列關鍵經濟數據的發布而升温。



債券交易員押注聯儲局明年將降息兩次，這比當局的暗示多了一次。如果市場預期正確，將為美國國債再創佳績奠定基礎，而當下國債正邁向自2020年以來最好的一年。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

DWS Americas固定收益主管George Catrambone說：「利率的走向將取決於勞動力市場的走向，所以我只關注周二的非農數據。」不過，WisdomTree的Kevin Flanagan稱：「本周的就業報告可能分量較輕，因為政府停擺使數據收集複雜化，這使得他的焦點轉向下月初的報告，該報告將在聯儲局1月28日政策決定之前發布。」

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

料息率最終將降至3.2厘

交易員方面，根據掉期市場代理指標，他們認為聯儲局將在3.2厘左右的利率結束本輪寬鬆周期。如果聯儲局面對頑固通脹基本按兵不動，這將表明國債未來更多地處於區間震盪。

另一方面，據CME「美聯儲觀察」：聯儲局明年1月減息25個基點的機會率為24.4%，維持利率不變的機會率為75.6%。到明年3月累計減息25個基點的機會率為41.9%，維持利率不變的機會率為49.8%，累計減息50個基點的機會率為8.3%。