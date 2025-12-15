中國外交部：菲律賓方人員持刀威脅中方現場維權執法海警

中國外交部發言人郭嘉昆12月15日主持例行記者會時稱，菲律賓方人員持刀威脅中方現場維權執法海警。



美國國務院稱，中國在南海使用水炮驅離及切斷錨鏈的行為已危及菲律賓漁民的安全，「美方將與菲律賓站在一起，共同應對中國日益危險的挑釁行為」。彭博社記者提問道，中國外交部對此有何評論。

菲律賓海岸警衛隊2025年12月13日發放現場片段，指中方海警船使用水炮（影片截圖）

郭嘉昆強調，仙賓礁是中國南沙群島的一部份，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭議的主權。12月12日，菲律賓有組織有預謀地糾集大量船隻在仙賓礁附近海域挑釁滋事，並沖闖仙賓礁潟湖。期間，菲方所謂漁船不顧中方一再勸阻和警告，頑固在仙賓礁潟湖滯留，還多次採取惡意轉向等危險舉動。菲方人員甚至持刀威脅中方現場維權執法的海警，菲方行徑嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重違反國際法和南海各方行為宣言，嚴重破壞海上和平穩定。

郭嘉昆表示，中方採取必要處置措施，維護自身領土主權和海洋權益，合理合法，專業克制，無可非議。菲方應該立即停止侵權挑釁和煽宣炒作，停止無休止地上演自編自導的海上鬧劇，不要挑戰中方維護自身主權和權益的堅定決心。

郭嘉昆說：「美國不是南海問題的當事方，無權介入當事方之間的涉海問題，美方應該停止發表顛倒黑白，挑動對抗的言論，停止縱容支持菲律賓在南海挑釁生事。」