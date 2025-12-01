菲律賓「幽靈防洪工程」惹民憤　小馬可斯將步父親流亡後塵？

菲律賓，麻煩大了。我看到，11月29日，中國駐菲律賓大使館發出緊急通知，提醒在菲中國公民切實加強安全防範，非必要不外出！為什麼不要外出？因為第二天，11月30日，一場規模浩大的抗議活動席捲全國。憤怒的菲律賓人走上街頭，要求政府懲罰腐敗分子，要求菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）立刻下台。



法媒的說法是，在這個擁有1.16億人口的群島國家，民眾對所謂的「幽靈防洪工程」的憤怒情緒，已經持續了多個月。

為甚麼說是「幽靈防洪工程」？因為按照政府的規劃，工程已經建好了，錢也花出去了；但強颱風襲來，民眾都在問，工程在哪裏？有的根本沒有，有的根本不防洪，該淹的房子照樣被淹沒，不該死的人們成百上千地悲慘死去。

一年又一年，一次又一次。菲律賓人受夠了！因此，在過去幾個月，抗議活動席捲菲律賓全國，尤其在剛過去的週末，抗議者沿着首都馬尼拉（Manila）的乙沙大道遊行，高喊口號：「現在就把他們關進監獄！」

這是一個特殊的地點，1986年「人民力量運動」正是從這發端，最終推翻了馬可斯父親馬可斯（Ferdinand Marcos）的統治。

1977年1月12日，時任菲律賓總統馬可斯（Ferdinand Marcos）在馬尼拉馬拉卡南宮（Malacañang Palace）接受採訪。（Getty）

從照片和影片可見，示威者舉着鱷魚造型的假人，呼籲終結猖獗的腐敗；憤怒的民眾，甚至拿起鐮刀，不斷扎向這個假人。

小馬可斯在哪？在總統府里焦慮地看着事態惡化。為平息民眾的憤怒，菲律賓已經逮捕了8名疑犯，有政府官員、國會議員，也有建築公司老闆。小馬可斯政府承諾「大人物很快就會落網」，此前已有兩名政府部長因為腐敗指控而下台。

菲律賓貪腐嚴峻 小馬可斯兩招「拆彈」

然而，菲律賓人已很難相信承諾。我看到，有外媒評價，菲律賓長期存在貪腐問題，即使高級官員被判貪污罪名成立，通常也能逃脫重刑。腐敗如同蛀蟲，啃噬的不僅是國庫，更是社會的根基和未來的希望。

讓菲律賓人尤其失望的是，當初小馬可斯是打着清廉的招牌上台，民眾對他寄予了厚望，認為他應該會吸取父親貪腐下台的教訓，而且能將菲律賓經濟帶入繁榮。

3年過去了，結果一地雞毛。菲律賓比索在貶值，經濟也正在惡化，第三季度GDP增速只有4%，為2021年來最低水平，菲律賓家庭開支，也跌到4年來的最低點。

這樣的增速，對還貧窮的菲律賓來說，是遠遠不夠。菲媒《馬尼拉時報》（The Manila Times）發表評論文章指出，小馬可斯的總統任期，猶如「自由落體式下滑」。

2025年11月30日，菲律賓民眾在馬尼拉參加反貪腐示威活動。（Getty）

報道稱，自小馬科可斯執政以來，菲律賓政府腐敗橫行，國家債務創下歷史新高，大米、糖類和洋蔥等農產品價格也飆升至前所未有的高位。他需要做的就是趕緊下台，為菲律賓系統性失敗承擔責任。

但小馬可斯肯定不希望下台，而且，他的政治手腕還很多。我們中國人最熟悉他的兩項作為：第一，在南海頻繁對中國進行挑釁，塑造自己被欺負的形象；第二，將前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）送到國際刑事法庭，借刀殺人打擊杜特爾特家族。

不得不說，這兩招都挺狠，既轉嫁國內矛盾，還向美國送上投名狀。結果呢？中國自然不會受菲律賓任何影響，杜特爾特家族也不是好惹。

杜特爾特的女兒、現任副總統莎拉（Sara Duterte）最近就明確表示，如果小馬可斯下台，她已經做好了接任總統職位的準備。

菲律賓貪腐問題難解

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

第一，選個好總統怎麼這麼難？看看過去幾任菲律賓總統，基本沒有一個得到善終，流亡的流亡，坐牢的坐牢。更讓人搖頭的是，菲律賓還多是政治家族，馬可斯的貪污全世界著名，小馬可斯上台，哪知道還是走上了貪腐的老路。

可憐的菲律賓人，被老子搜刮一通，又被兒子貪腐一遍。按理說，菲律賓擁有逾億人口，資源稟賦不錯，如果勵精圖治，發展經濟，完全可以成為一個東南亞的大國，甚至世界的大國！別忘了，菲律賓的人口，是韓國的兩倍！

但可惜的是，菲律賓國內貪腐橫行、內亂不斷、政府無能，全國人民受苦，甚至不僅僅受苦，「幽靈工程」可是會讓全國人民送命。

2025年7月28日，菲律賓馬尼拉，圖為菲律賓總統小馬可斯在國會發表第四次國情咨文。（Reuters）

第二，對於馬可斯，中方一度曾寄予厚望。因為他與中國，有着非常特殊的淵源。如果我沒記錯的話，馬可斯應該是全世界現任所有外國領導人中，唯一一個和毛澤東主席見過面、握過手、合過影的國家元首。

應該是在1974年，「鐵蝴蝶」、前菲律賓第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）帶着兒子小馬可斯訪問北京，但很不巧毛澤東不在京。伊美黛當時非常失望，以至於當着中方官員的面，忍不住抽泣起來。

中方不得不調整安排，特意安排伊美黛一行前往湖南長沙去見毛澤東。伊美黛後來回憶說：「毛主席知道我喜歡唱歌，就請我演唱。我用中文唱起了《我愛北京天安門》。毛主席聽了非常高興。」毛澤東和伊美黛母子合影，當時站在前者右側的，就是還只有17歲的小馬可斯。

小馬可斯也算是是中菲關係的積極參與者及開拓者，哪知道輪到他上台執政，兩國關係卻跌到了谷底，甚至不排除有衝突戰爭的可能。

小馬可斯將迎流亡命運？

第三，菲律賓怎麼辦？憤怒依然憤怒，無奈繼續無奈。全國性抗議，可能會給小馬可斯壓力，促使他有所收斂、有所作為，但不可能清除腐敗。

說實話，那些已進入權貴腰包的民脂民膏，也根本不可能收回來。菲律賓還很窮，按照道理，現在壓倒一切的工作，應該是清除腐敗、發展經濟、改善民生。但我們看到的，卻是小馬可斯在打擊政敵，在撩撥中國，在向美國獻投名狀。

小馬可斯在一條「作死」的道路上狂奔，卻裹挾着太多無辜的人。當一個國家迷失了方向，再華麗的舵盤也只會駛向更深的漩渦。

2025年11月30日，菲律賓馬尼拉，一名男子在反腐敗抗議活動中，戴着印有菲律賓菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）頭像的面具，面具上寫着「罷免」的字眼。（Getty）

小馬可斯會主動下台嗎？主動下台是絕對不可能，但如果怒火在全國爆發，最後為了保命，他或許不得不效仿父親的逃往路線，倉皇流亡美國，留下一個千瘡百孔的爛攤子。

有些菲律賓政客，當官就是發財，權力就是金錢，哪管背後洪水滔天。當治理者眼中只剩下權術的遊戲，人民的苦難便成了最微不足道的背景音。

本文獲微信公眾號「牛彈琴」授權轉載

