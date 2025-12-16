特朗普指名導洛連納死於「特朗普精神錯亂症候群」　遭各界狠批

美國著名導演兼演員洛連納（Rob Reiner）和妻子米歇爾（Michele Singer）於12月14日被發現倒斃在洛杉磯家中，身上有刀傷，警方懷疑兩人遭謀殺。總統特朗普（Donald Trump）在網上發文指洛連納是死於「他患有嚴重的、頑固的、無法治癒的特朗普精神錯亂症候群（Trump Derangement Syndrome）所帶來的憤怒。」此言論一出，立即遭到荷里活演員與政界人物猛烈抨擊。



特朗普指名導洛連納死於「特朗普精神錯亂症候群」：

特朗普在其社交平台Truth Social發文指：「昨晚荷里活發生了一件令人悲痛的事。洛連納，這位曾經才華橫溢、飽受折磨的電影導演兼喜劇明星，與妻子米歇爾一同離世。據報道，他與妻子米歇爾的死因是他們患上一種名為「特朗普精神錯亂綜合症」（TRUMP DERANGEMENT SYNDROME，簡稱TDS），頑固不化且無法治癒的精神疾病，這種疾病嚴重損害了他們的精神健康，並給他人帶來了巨大的憤怒。

特朗普又指：「眾所周知，他對特朗普總統的狂熱痴迷令許多人感到抓狂。隨著特朗普政府的成就遠超預期，他的偏執也達到新的高度，彷彿美國迎來了前所未有的黃金時代。願羅伯（洛連納的名字）和米歇爾安息！」

據美國娛樂媒體TMZ15日報道，洛連納、妻子米歇爾和兒子尼克（Nick Reiner）13日晚上出席主持人Conan O'Brien的聖誕派對。在派對上，洛連納與兒子尼克發生「非常激烈的爭吵」，聲音大到很多人都能聽到。洛連納家族的消息人士透露。洛連納與妻子米歇爾其後離開了派對。目前尚不清楚尼克是否也一同離開。

阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的兒子，演員柏德烈舒華辛力加（Patrick Schwarzenegger）轉發特朗普的言論並表示：「多麼令人作嘔、卑鄙無恥的言論！」

同樣，電視主持人胡比高拔（Whoopi Goldberg）也譴責特朗普。她稱洛連納是她的朋友，也是「一位非常了不起的人」。

胡比高拔提到特朗普早前對極右翼政治活動家柯克（Charlie Kirk）批評者的攻擊。柯克於9月被槍殺，他的死引發白宮對那些由於柯克過往就移民、女性和其他弱勢群體負面描述，對他的死惡言相向的人展開報復。胡比高拔指：「我不理解白宮裏的那個人。他之前大談特談柯克，大談特談關心他人，結果他自己卻這樣。你難道一點羞恥心都沒有嗎？一點羞恥心都沒嗎？還能更卑鄙嗎？我想不能了。」

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）轉發特朗普的貼文並表示：「這是個病人」。