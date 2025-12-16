特朗普就剪輯風波起訴BBC誹謗　最高求償778億

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月15日（周一）起訴英國廣播公司（BBC）誹謗，原因是其一部紀錄片以誤導手法剪輯他的一段演講片段，讓外界誤以為他鼓動支持者在2021年1月國會騷亂期間衝擊國會大樓。特朗普指控BBC誹謗，並違反佛羅里達州禁止欺騙性和不公平貿易行為法律。特朗普針對這兩項指控，分別索賠50億美元（約389億港元），總共求償100億美元（約778億港元）。



據路透社報道，特朗普指控英國公共廣播公司將他2021年1月6日的演講片段剪輯在一起，誹謗他。剪輯的內容包括他號召支持者遊行到國會大樓的片段，以及他說「拼死一搏」（fight like hell）的片段，兩段說話中間間隔了接近一小時，而且刪去了中間一段他呼籲支持者和平示威的片段。

BBC廣角鏡（Panorama）節目被指利用誤導剪輯讓外界以為特朗普鼓動支持者衝擊國會大樓：

涉及誹謗的紀錄片來自BBC的旗艦新聞節目廣角鏡（Panorama），該節目於2024年美國總統大選前一周播出。

英國廣播公司早前已向特朗普道歉，承認判斷失誤，並承認剪輯造成了特朗普直接鼓動支持者採取暴力行動的錯誤印象。BBC總裁戴維（Tim Davie）及新聞部門首席執行官特尼斯（Deborah Turness）於11月9日宣布辭職，為BBC被指未能保持中立負責。

惟BBC其後表示，在這件事上並沒有法律依據向BBC提出訴訟。

特朗普15日在邁阿密聯邦法院提出訴訟，稱儘管BBC已道歉，「但並未對其錯誤行為表現出真正的悔意，也沒有做出任何有意義的制度改革來防止未來再次發生此類濫用新聞行為」。

BBC的營運資金來自所有英國電視觀眾必須繳納的電視牌照費，英國律師表示，假如需要向特朗普支付賠償金都可能存在政治風險。

2025年12月15日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室舉行的墨西哥邊境防禦勳章頒獎儀式上發表講話。（Reuters）

特朗普法律團隊的發言人在聲明中表示，BBC「長期以來在報道特朗普總統時欺騙觀眾，這一切都是為了服務其自身的左翼政治綱領」。