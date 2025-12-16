美國將芬太尼列為「大規模殺傷力武器」　指威脅國家安全

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（12月15日）簽署行政命令，正式將「非法芬太尼及其核心前體化學品」列為「大規模殺傷力武器」，並指控外國恐怖組織與販毒集團透過生產及銷售此類物質為恐怖活動提供資金，威脅美國國家安全。



特朗普指，美國的敵人透過走私芬太尼意圖殺害美國人。據政府數據，合成鴉片類藥物（主要為芬太尼）仍是導致大多數藥物過量死亡的主因。他簽署該項命令旨在保護美國人免受芬太尼氾濫造成的危害，並要求司法部調查起訴相關販運行為，同時指示國務院及財政部對涉事資產與金融機構實施制裁。

然而，前聯邦檢察官對此命令的實際效力提出質疑，指出總統無權以行政命令改變法律。維珍尼亞州東區前國家安全律師菲茨帕特里克（Dennis Fitzpatrick）稱此舉為「政治騷」，認為其徒增執法難度且缺乏實質意義，並強調此類權力應屬於國會。

圖為2019年，美國美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）在墨西哥與亞利桑那州（Arizona）交界處截獲一輛走私芬太尼等藥物的卡車。（Reuters）

此外，特朗普政府以打擊芬太尼走私為由，對墨西哥與中國加徵關稅，並為其在委內瑞拉沿海的船隻打擊行動辯護，甚至威脅對該國發動陸地攻擊以打擊毒品走私。但華府拉丁美洲事務專家指出，委內瑞拉及南美洲並非芬太尼主要生產或出口地區。

美國南方司令部同日表示，美軍在東太平洋國際水域攻擊3艘運毒船，擊斃8人。