美國不滿貿易談判進度　單方面暫停與英國技術協議

美國政府已單方面暫停執行與英國簽訂的「科技繁榮協議」，此前華府對美英貿易談判缺乏進展感到不滿。



該協議於今年9月美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪英期間達成，旨在促進雙方在人工智能、量子計算及核能等關鍵領域的合作。

英國官員12月15日向英媒證實，美方已於上週暫停協議，並指特朗普政府正要求英國在科技合作以外的貿易議題上妥協。

自今年5月雙方達成協議，緩解特朗普對英國商品加徵的關稅以來，貿易談判持續進行。美方消息指，華府對英方不願處理食品與工業品規範等非關稅壁壘愈感挫折。儘管英國已同意每年免稅進口1.3萬噸美國牛肉，但美方長期要求英國承認其農產品標準的目標仍未實現。

本月初，英國表示將在美國同意免除英國藥品出口關稅後，增加國民保健署（NHS）在藥品上的支出。美國白宮官員則強調雙方在藥品關稅方面的協議具「歷史意義」，並將繼續推動貿易協議全面落實。