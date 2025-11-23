施紀賢民望低迷帥位危機　工黨議員：將在面對黨內逼宮前離任

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）上任一年多以來，民望急劇下滑。綜合英國媒體報道，有工黨國會議員揚言，施紀賢可能會在新年前後辭去首相職務，從而避免面對來自黨內的逼宮。有針對工黨黨員的調查顯示，假設工黨內4名成員向施紀賢發出挑戰，皆有機會在黨內選舉中勝出。



據美媒報道，儘管英國首相過往亦曾因捲入不必要的戰爭，應對疫情不力，甚至幾乎將經濟拖入崩潰邊緣而導致民望低落，但據知名民調機構益普索（Ipsos）的數據顯示，沒有哪位領導人像施紀賢這樣不受歡迎。僅有13%的選民表示對施紀賢感到滿意，而79%的選民表示不滿意。

據《每日郵報》11月22日報道，一位內閣部長提到施紀賢上週為紀念國際男性日寫給兒子的信，並表示：「我覺得他這麼做有點奇怪。他平時不太喜歡這樣談論家人。我覺得這封信帶有某種告別意味。」

報道指假如施紀賢繼續留任，那麼明年五月的地方選舉，預計工黨將慘敗，被視為是工黨內部最有可能發起黨內挑戰的時機。

早前有報導稱，前副首相韋雅蘭（Angela Reyna）、衛生大臣施卓添（Wes Streeting）、內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）和曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）都有計劃競逐首相職位。

據《衛報》同日報道，根據一項針對工黨黨員的民意調查，假如貝安德、韋雅蘭、能源安全大臣文立彬 （Edward Miliband）和施卓添向施紀賢發起挑戰，他們將在一對一投票中勝出黨內選舉。

由Survation為LabourList進行的調查發現，貝安德和韋雅蘭將以相當大的優勢擊敗施紀賢，而施卓添和文立彬則稍佔優勢，但差距在誤差範圍內。

2025年11月22日，南非約翰尼斯堡，二十國集團（G20）領導人峰會舉行當日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在一間酒店接受天空新聞的採訪。（Reuters）

民調亦發現，54%的工黨黨員表示，在下次大選前應選出一位新的工黨領袖。在2020年支持施紀賢競逐工黨黨魁的受訪者中，41%的人表示應該選出一位新領袖，而40%的人則希望他繼續留任。