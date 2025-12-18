芬蘭右翼議員「拉眼角」涉種族歧視嘲亞洲人　總理向中日韓道歉

在社交網站流傳一張芬蘭小姐札法切（Sarah Dzafce）「拉眼角」、疑似帶有種族歧視意味的照片後，有芬蘭右翼議員仿傚上傳「拉眼角」照片，引發爭議，芬蘭方面12月17日透過駐中國大使館、駐日本大使館、駐韓國大使館發布芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）的聲明，向三地民眾道歉。



芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）2025年10月出席歐盟峰會（Reuters）

奧爾波透過芬蘭駐中國大使館社交網站發布的聲明指，對於近期個別議員在社交媒體上發表的冒犯言論，他深表誠摯歉意，形容這些言論與芬蘭倡導的平等與包容的價值觀背道而馳。

他稱種族主義與歧視在芬蘭社會中毫無立足之地，「我們向國內人民以及所有海外朋友傳達的信息是：芬蘭政府嚴肅對待種族歧視，並致力於解決這一問題。芬蘭始終力求做得更好。在這方面，政治人物有責仕以身作則做好榜樣。」

他又指執政黨各議會黨團的領導人已就個別議員的行為展開討論，各黨團領導人共同譴責這種侮辱性和不當行為。

這次風波始於社交平台Jodel出現一張芬蘭小姐札法切作出疑似帶有種族歧視意味動作的照片，她隨即陷入輿論風暴。選美活動主辦單位12月11日召開記者會，宣布將撤銷她的后冠。

芬蘭部份右翼議員如Juho Eerola、Kaisa Garedew仿傚上傳「拉眼角」照片，引發爭議。其中Juho Eerola在事後道歉。

