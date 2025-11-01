芬蘭擬擴大對華為5G網絡禁令範圍　稱出於國家安全原因

芬蘭計劃將高風險供應商排除在其第五代通信系統（5G）網絡更大範圍之外，此舉符合歐盟推動提升整個地區電信安全的舉措。



根據芬蘭交通與通信部Traficom發布的徵求意見稿，當局之前以國家安全為由將中國華為技術有限公司等供應商排除在電信網絡核心之外後，現擬將禁令擴大至5G基站和一系列5G核心功能。

華為在全球5G建設中佔據重要地位。（Reuters）

彭博社引述交通與通信部長蘭尼（Lulu Ranne）通過郵件發出的回應說：「芬蘭的目標是確保通信網絡安全。我們依據歐盟5G安全建議強化立法，以保障安全和國防。」

歐盟此前已將中國供應商華為和中興通訊列為高風險電信設備供應商。芬蘭雖未明確點名禁用中國供應商，但立法結果實質上僅針對中國企業。

根據歐盟評估，風險在於外國政府可能通過施壓供應商獲取網絡訪問權限。不過，兩家中國供應商均未被指涉及安全漏洞事件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

