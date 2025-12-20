Coldplay演唱會捉姦｜女主角接受美媒專訪　承認暗戀上司駁外遇

英國天團Coldplay今年7月在美國波士頓開唱，鏡頭意外拍到美國新創公司Astronomer高層男女疑似不倫，被主唱Chris Martin調侃：「他們要麼是出軌了，要麼就是太害羞了！」隨着輿論發酵，兩人雙雙不敵壓力離職。時隔五個月，事件女主角Kristin Cabot接受專訪，親自回應這起風波。



Astronomer前人事總監Cabot接受《紐約時報》與《泰晤士報》專訪，承認暗戀前執行長Andy Byron，但沒有發生婚外情，也沒有發生性關係。她說：「在那天之前我們甚至沒有接吻。」不過她坦承當晚有喝酒，跟Byron做出不恰當的行為，因此付出慘痛的代價。

英國樂隊Coldplay在美國開演唱會期間，現場鏡頭捕捉到一對男女的婚外情。男方是軟件公司Astronomer的行政總裁拜倫（Andy Byron，左），女方則是同公司的人事總監卡博特（Kristin Cabot，右）。拜倫已被公司停職，而他的妻子克里根（Meg Kerrigan）撰文痛批丈夫的行為，更指將會向其提出離婚和尋求贍養費。（網絡圖片）

回顧整起事件，Byron和Cabot各有家庭，卻在Coldplay波士頓演唱會上摟摟抱抱，遭鏡頭逮個正着。女方當下迅速用手遮臉閃避，男方甚至蹲下試圖「消失」在畫面中，引起全球譁然。事件爆發後，Astronomer董事會啟動正式內部調查，Byron與Cabot先後離職。

另外，Cabot於8月被爆向法院遞交離婚文件，對此她的丈夫Andrew Cabot說，其實Coldplay演唱會前幾周，兩人就已和平地分居，並確定要離婚。Byron和妻子Megan Kerrigan則未針對此風波作出回應。

