聖誕老人在哪？　北美防空司令部追蹤70年　為全球孩童設網絡通話

每逢聖誕佳節，負責監控空中防禦威脅的北美防空司令部（NORAD）還將肩負另一項重任——為孩子們追蹤聖誕老的行蹤。這個溫馨的節日傳統由美國與加拿大聯合執行，至今已持續七十年。官方今年還推出全新的網頁通話功能，讓世界各地的孩子們都能便捷的參與這項盛事。



為迎接聖誕節到來，NORAD的追蹤網站已經正式上線運作。數百名志工將於山區標準時間平安夜凌晨4點至午夜（香港時間同日晚上7點至第二天下午3點），留守在1-877-HI-NORAD專線旁接聽來電。

為服務來自世界各地的小朋友，呼叫中心提供超過 200種語言的虛擬翻譯服務。今年新增了透過活動網站直接撥打電話的功能，這使得沒有電話設備或身處北美以外地區的民眾，能更容易地聯繫指揮中心並追蹤聖誕老人。

源於冷戰時期一場誤會？

這項充滿童趣的傳統，其實起源於冷戰時期一次意外的錯誤。1955年，NORAD的前身「大陸防空司令部」（CONAD）正密切監控來自當時蘇聯的潛在核武攻擊。

據傳，當時科羅拉多泉（Colorado Springs）當地報紙刊登了一則希爾斯百貨（Sears）的廣告，邀請兒童撥打電話給聖誕老人，但廣告中的號碼因印刷錯誤或誤撥，導致第一通電話意外打進了軍事作戰中心。

當時值班的指揮官舒普（Harry Shoup）不忍心讓孩子失望，於是下令工作人員開始追蹤聖誕老人的行蹤並接聽孩子們的電話。舒普上校在1999年接受美媒訪問時回憶道，當他意會到狀況後，便對電話那頭說：「Ho, ho, ho, 我是聖誕老人。」當時在場人員甚至一度以為指揮官瘋了。

2021年12月24日平安夜，美國時任總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉兒·拜登博士（Dr. Jill Biden）於華盛頓特區參加活動，致電北美防空司令部（NORAD）並追蹤聖誕老人的路徑。（Getty）

從地堡到全球連線

雖然關於第一通電話的具體日期已不可考，後還有媒體如《大西洋》（The Atlantic）雜誌質疑電話是否真如傳說所言打進機密熱線，還是僅接入公共線路，但這項傳統確實延續了下來。

隨着組織改組，CONAD後來演變為NORAD，並曾在夏延山（Cheyenne Mountain）為防禦核攻擊而開鑿的隧道網絡中運作。如今，雖然NORAD平時仍致力於監控空中威脅，但在每年聖誕節，他們都會盡責地承擔起這項特別任務，守護全球孩童的夢想。