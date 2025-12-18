美國「聖誕老人半夜被偷走」　12米巨型充氣地標已陪伴當地人30年

美國亞利桑那州傳出一起離奇竊案，一家經營超過25年的聖誕樹賣場，日前遭人闖入，並竊走一座高約12米、寬約6米的巨型充氣聖誕老人，消息曝光後引發當地譁然。



綜合美媒報導，這起事件發生於13日深夜至14日清晨之間，業者指出，竊賊疑似剪破圍欄進入園區，將這座地標性裝飾放氣後拖離現場。

這巨型充氣聖誕老人 曾是許多家庭拍照打卡的熱門地標：

業者表示，現場碎石地面留下明顯拖曳痕跡，顯示竊賊並非臨時起意：

從痕跡來看，他們是把聖誕老人放氣後，一路拖出去的，這不是一個人做得到的事。

這座巨型充氣聖誕老人已陪伴賣場超過30年，是不少家庭拍照打卡的熱門地標，業者無奈地說：「大家都知道這裡是『聖誕老人的樹場』，我真的想問一句，誰會在聖誕節前偷走聖誕老人？」

業者認為，竊賊要完成這項行動並不容易：「我們4名員工當初花了不少力氣才把它架起來，偷走它一定需要很多人配合。」鳳凰城警方已介入調查此案，並呼籲若有民眾發現可疑人士或看見巨型充氣聖誕老人的行蹤，應立即通報。

這起宛如電影情節的竊案，也讓不少網友諷刺直呼：

現實版的『鬼靈精』（Grinch）真的出現了。

