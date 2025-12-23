英國運河突塌陷現巨大「深坑」　多船受困暫無傷亡報告｜有片

英國什羅普郡（Shropshire）運河12月22日發生意外，河道某部份塌陷形成一個巨大「深坑」，多艘船隻被困洞中或因河水外溢而被困乾涸河道上。救援人員已將涉事船隻的人轉移到安全位置，警方則指目前沒有人員傷亡報告。



英國廣播公司（BBC）報道，運河大約在當地時間22日凌晨4時左右塌陷，消防人員在約20分鐘後接到相關報告，多達50名消防員被派往現場。

當地消防區域負責人斯赫福德（Scott Hurford）表示，河道塌陷導致河水外溢四周，有運河船隻受困乾涸河道上 ，有船隻隨河水滑到河道旁的陸地上，也有船隻陸進坑洞，多達15人須被轉移到安全位置。

惠特徹奇市議員哈勒（Andy Hall）則透露，有兩艘船掉進了洞底，還有兩艘船搖搖欲墜地停在洞邊。他指墜坑的兩艘船沒有人，而洞邊船上的人已被消防人員救出。

儘管緊急服務人員起初使用「出現深坑」來形容事件，但運河及河流信託基金首席工程師德拉姆（Mark Durham）表示，「運河潰堤」更能準確描述這次事件。他指出，堤壩是人造工程，已支撐起該運河200多年，但現在判斷堤壩是如何遭到破壞還為時過早。