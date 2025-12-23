英國威廉王子闔家參加聖誕活動　凱特細心　路易小王子一臉俏皮

隨着聖誕佳節來臨，英國王室透過一系列公開活動與溫馨相片，展現家庭間的親密互動與節日祝福。威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）近日與三名子女共同出席年度聖誕頌歌儀式，孩子們的可愛舉止與家庭和樂氛圍成為焦點。



2025年12月5日，凱特王妃於西敏寺（Westminster Abbey）主持年度「共同聖誕頌歌」禮拜，威廉王子（Prince William）與三名子女齊到場支持。（Reuters）

《每日郵報》12月22日報道，凱特王妃5日於西敏寺（Westminster Abbey）主持「共同聖誕頌歌」禮拜，其三名子女——喬治王子（Princes George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Princes Louis），在父親威廉王子（William, Prince of Wales）的陪同下到場支持。現場相片捕捉到多個溫馨時刻：凱特王妃細心協助路易王子手持蠟燭，並與他輕聲交談，路易王子臉上洋溢著俏皮笑容。她亦與女兒夏洛特公主在教堂外相見時自然擁抱，母女臉上均流露出喜悅之情。

凱特王妃與路易王子手持蠟燭，溫馨對望。（Reuters）

凱特王妃在致頌歌儀式嘉賓的公開信中，讚揚聖誕節的美好，感謝每位社區奉獻者，表示他們正「為他人的生活帶來非凡的改變」。她寫道，聖誕節提醒我們「生命是如此緊密交織」，此刻更應「記得彼此幫助的力量」。

凱特王妃、威廉王子與三位孩子2025年4月拍攝的家庭合影，一家人笑容燦爛。（Facebook@The prince and princess ofWales family）

另據《太陽報》報道，肯辛頓宮近日發布了一張於今年春季拍攝的全新家庭合影。相片中，凱特王妃、威廉王子與三位孩子置身於水仙花盛開的田野，一家人笑容燦爛，畫面洋溢著自然溫馨的氣息。這份來自王室的節日溫情，透過孩子們純真的笑容與家庭間的緊密紐帶，溫暖地傳遞給大眾。