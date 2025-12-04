德國總統訪英　凱特王妃閃亮登場接待　首戴172年「傳世冠冕」

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）攜夫人12月3日抵達英國，展開為期3天的國事訪問。英國王室舉行盛大的歡迎活動，凱特王儲妃（Catherine, Princess of Wales）在1日內分別穿上3套服裝亮相，晚宴上更頭戴製作於1853年的維多利亞女王（Queen Victoria）的冠冕（tiara），展現「教科書級」時尚穿搭。



當天上午，凱特身穿Alexander McQueen藍色風衣、頭戴Juliette Millinery帽子、手拿Emmy London深藍色麂皮手拿包、腳踩深藍麂皮長靴，並佩戴已故戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）的藍寶石耳環。

隨後在溫莎堡，凱特換上Burberry訂製版海軍藍長袖連身裙、佩戴Susan Caplan設計的珍珠項鍊、曾屬於戴安娜王妃的藍寶石和鑽石耳環。

到了晚上國宴，凱特頭戴維多利亞女王的「東方圓飾冠冕」（Oriental Circlet Tiara）、身穿Jenny Packham設計的亮藍色訂製披肩禮服，並穿上Gianvito Rossi Rania的銀色絲綢歐根紗高跟鞋。