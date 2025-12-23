高市早苗稱將推進修改安保3文件　市民團體要求政府堅守無核3原則

對於核武器，目前日本奉行「不擁有、不製造、不引進」的無核三原則。然而據日媒披露，首相高市早苗正企圖在修訂《國家安全保障戰略》等「安保三文件」時，修改「無核三原則」中不引進核武器的原則，引發日本國內強烈擔憂。

高市早苗周二（12月23日）強調，將推進修改安全保障相關3份文件的討論。與此同時，針對高市早苗政府中負責安全保障政策的一名官邸相關人士發言稱日本應當擁有核武器一事，日本核爆受害者及市民團體組成的「廢除核武器日本運動」成員等23日向外務省和防衛省提交致高市早苗及外相茂木敏充的請願書，要求明確表態堅持把無核三原則作為國家方針。



高市早苗23日在共同社加盟社編集局長會議上發表演講時提及俄烏衝突，稱「小型無人機攻擊等接連發生。一旦捲入衝突，就會長期化。必須提升持續作戰能力」。

她還強調：「正在追求財政的可持續性，希望提升國內外的信任」。對於2026年度預算案，她表達在明年例行國會上盡快使之通過的意願，稱「希望早日獲批」。

2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

另一方面，共同網亦報道，「廢除核武器日本運動」副代表理事、日本原子彈氫彈爆炸受害者團體協議會事務局次長和田征子受訪時強調：「希望高市首相明確表態（無核三原則）是國家的方針，並將繼續堅持。」

「廢除核武器日本NGO聯絡會」共同代表伊藤和子則表示，對容許擁核發言的氛圍「在高市政府中醞釀形成感到強烈擔憂」。