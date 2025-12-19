日媒：首相府官員私下表示日本應擁有核武

日本媒體12月18日（周四）報道，一名來自首相府的官員在與記者的私下談話中表示日本需要擁有核武。此番言論偏離了日本長期以來奉行的無核原則，可能在日本國內引發外強烈反彈。



據共同網報道，這位消息人士參與制定由首相高市早苗政府的安全政策，他表示：「我認為我們應該擁有核武。」但他同時指出，此舉並不現實。

據報道，高市早苗以其強硬的安保立場而聞名，她正考慮重新審視日本長期以來堅持的無核原則。鑑於日本是唯一遭受原子彈轟炸的國家，日本一直奉行該原則。

1945年8月，日本廣島遭受原子彈轟炸後的廢墟。圖為美國陸軍航空兵拍攝的照片。（Getty）

在與記者的私下交流中，這位消息人士被問到對日本擁有核武的想法。

消息人士承認擁有這種毀滅性武器的必要性，並表示：「到最後，我們只能依靠自己。」

然而，消息人士亦指出：「這並非像去便利商店購物那樣可以迅速完成的事情。」

政府消息人士早前曾表示，執政自民黨總裁高市早苗正考慮重新審視「無核三原則」。這三項原則禁止日本擁有、生產或從外國引進核武。

「無核三原則」最初由時任首相佐藤榮作於1967年在國會提出，並被視為日本的國家信條。佐藤榮作因其和平宣言及其對持久和平的貢獻，於1974年榮獲諾貝爾和平獎。

在日本，要改變其根本核政策仍然存在巨大爭議，因為許多民眾珍惜戰後制定的和平憲法。這也與政府致力於構建無核武世界的努力相悖，而這正是日本年邁的原子彈倖存者們的強烈願望。

與此同時，日本一直依賴美國的核武威懾來保護自身安全，一些批評者認為，這本身就與無核原則自相矛盾。

2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

首相府消息人士否認曾與高市早苗討論過重新審視無核原則的問題。