莫斯科南部再有汽車爆炸致二人傷　為日前俄軍中將遭暗殺同一地點

綜合俄媒報道，莫斯科南部12月24日多處發生爆炸，造成兩人重傷。爆炸地點正是周一俄羅斯武裝力量總參謀部戰役訓練局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）遭汽車炸彈襲擊身亡的地方。



報道指，爆炸發生在莫斯科南部亞先涅瓦亞大街一所警察局附近。距離薩爾瓦羅夫

日前遇襲身亡的地點不遠。

當地調查人員稱，薩爾瓦羅夫週一在莫斯科南部離開停車位時，其駕駛的汽車底盤下發生炸彈爆炸，他不幸身亡。調查人員還表示，他們正在調查烏克蘭特勤部門是否參與了這宗事件。

薩爾瓦羅夫中將（俄羅斯調查委員會）

56歲的薩瓦羅夫是一名資深軍官，曾被派往車臣作戰，並參與了莫斯科在敘利亞的軍事行動。

自俄烏衝突爆發以來，已發生多宗俄羅斯軍事人物遇襲事件。去年12月，俄羅斯核、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov） 中將同樣在莫斯科遭遙控炸彈暗殺。