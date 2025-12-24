俄羅斯無人機空襲烏克蘭能源設施　基輔等多地實施緊急停電

綜合外媒報道，烏克蘭多地包括首都基輔12月23日淩晨至上午遭俄羅斯出動超過650架無人機與30多枚導彈作大規模空襲，造成至少3人死亡，其中包括一名4歲兒童；烏克蘭多地能源設施和民用基礎設施受損，各地要實施緊急停電措施。烏克蘭國家電力公司通報，基輔、基輔州和多個地區已實施緊急停電。



《衛報》指，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社交媒體譴責此次襲擊正值人們準備團聚的聖誕前夕，且發生在停火談判進行期間。

烏克蘭能源運營商Ukrenergo稱，這是本季第9次針對能源設施的大規模襲擊，導致西部3個地區「幾乎完全斷電」。目前基輔等多地已因冬季電網脆弱持續實施計劃性停電，多地氣溫降至冰點以下。

2025年12月23日，烏克蘭基輔，俄羅斯無人機發動攻擊現場。（REUTERS/Thomas Peter）

與此同時，烏克蘭亦持續反擊。俄羅斯傳媒畫面顯示，其南部斯塔夫羅波爾（Stavropol）地區一家石化廠遇襲起火。澤連斯基表示，烏方已擬定包括結束戰爭綱要、未來安全保障方案以及戰後重建計劃等草案文件，但領土讓步問題仍是癥結。儘管美方發出和平即將到來的積極信號，但尚無跡象表明俄方會簽署相關一攬子協議。