高市早苗談中日關係：對與華溝通持開放態度 盼盡早會晤特朗普
撰文：劉耀洋
日本首相高市早苗12月23日接受日媒專訪時談及中日之間的緊張關係，稱日本對於與中國的各種對話持開放態度，又指希望盡快與美國總統特朗普舉行會談。
據《日本經濟新聞》報道，高市早苗被問到她發表涉台言論對日本外交關係的影響時表示，持續全面推進與華之間的戰略互惠關係是其擔任首相以來一以貫之的政策。她強調：「建構建設性且穩定的（中日）關係這一方針，是我就任首相以來的既有立場。」
高市早苗稱中日之間的確有各式各樣懸而未解的難題，所以兩國保持溝通相當重要，而現時雙方仍在各個層面上繼續對話。 她補充指日方正將從國家利益角度，與四方安全對話（Quad）、東南亞、歐洲各國密切合作。
由於中美元首會談被認為將於明年4月前後舉行，日媒記者詢問高市早苗她會否在此前先步訪美。 高市早苗表示希望盡早與特朗普會談，將考量雙方各自情況，積極協調。
至於日本是否可能採用核動力潛艦強化國防，高市早苗則回應指，將評估提升嚇阻力所須的對策，不排除所有選項。
