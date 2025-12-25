澤連斯基公布俄烏和平20點計劃草案　俄方：將繼續接觸

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月24日公布修訂版的俄烏和平計劃草案，涵蓋戰後重建、安全保障等20點廣泛內容。這計劃最早經美媒披露，俄烏歐美四方歷經多輪磋商與部份修訂但仍未達成最終協議。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）已聽取匯報，但未透露具體意見，稱將繼續通過既有渠道開展接觸。



綜合外媒報道，修訂版的俄烏和平計劃條款較最初版本少，而烏克蘭在近期談判後計劃做出讓步，包括撤回烏東前線的部份部隊，以及放棄加入北約換取美國歐洲的安全保障。而最新計劃還要求俄軍從第聶伯羅彼得羅夫斯克、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、蘇梅、哈爾科夫等前線撤離。

2025年12月23日，一名居民透過破碎的窗戶望向一棟公寓大樓，該大樓在俄羅斯對烏克蘭的攻擊中遭到俄羅斯無人機攻擊。（REUTERS/Thomas Peter）

面臨哪些阻力？

澤連斯基表示，草案中的多數條款「基本反映了烏美的共同立場」，但在兩個關鍵問題上，烏克蘭和美國仍未完全達成一致：一是頓涅茨克地區未來歸屬的問題，二是目前處於俄方控制下的一座大型核電站的控制權問題。

澤連斯基指出烏克蘭所面臨窘境，一方面俄羅斯希望烏軍撤離頓涅茨克，另一方面則是美國希望找到一個非軍事化區域或自由貿易區，他強調這意味着要找到一種可以滿足美國與俄羅斯雙邊要求的方式。

2025年12月23日，烏克蘭基輔有住宅大樓遭俄軍無人機炮火擊中後，居民撤離（Reuters）

達成哪些共識？

澤連斯基指出，在多次磋商之後，基輔與華盛頓就盟友提供安全保障一事達成一致，以確保俄羅斯不會再入侵烏克蘭，協議涵蓋西方盟友提供資助、維持80萬部隊規模以及烏克蘭加入歐盟。

此外，安全保障還包括烏克蘭與美國的雙邊安全協議，以及歐洲對烏克蘭海陸空的三方面的安保軍事支援。部份歐洲國家指，已經準備好在烏克蘭部署部隊，作為支援安全保障的一部份。烏克蘭與美國還同意數個條款以免戰火重燃，例如監控俄烏控制線。草案也包含承諾釋放所有戰俘及被拘留平民，以及在和平協議簽署後盡快開啟烏克蘭選舉。