威特科夫據報圖繞過魯比奧私會烏代表　或對斡旋俄烏和平意見不一

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的內閣中，圍繞俄烏和談，一場私下的權力博弈正在上演。



美國全國廣播公司（NBC）當地時間12月22日獨家爆料稱，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）上月在北卡羅來納州參加一場婚禮時可能心不在焉，因為就在這之前的48小時內，一份由總統特使威特科夫（Steve Witkoff）牽頭的、得到美國支持的和平方案被泄露，其內容被廣泛解讀為傾向俄羅斯。

2025年12月2日，俄羅斯莫斯科，圖為威特科夫與庫什納在克里姆林宮會晤俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭，不在圖中）討論俄烏和平方案。（Reuters）

而與此同時，2名美國官員和一名知情人士透露，魯比奧原計劃前往瑞士，與烏克蘭官員就和平談判展開會晤。但威特科夫卻提前動身，並未將行程告知魯比奧和其他國務院官員。這3名消息人士認為，威特科夫此舉是為了搶在國務卿抵達前，率先以自己的方式與烏方接觸、主導談判方向。

最終，魯比奧趕到日內瓦，確保威特科夫不會在沒有他陪同的情況下與烏克蘭官員會面。

報道指出，這不是威特科夫第一次試圖繞過魯比奧，兩人在如何結束俄烏衝突以及美國應該在多大程度上信任俄羅斯等問題上，持有截然不同的觀點，這起此前從未被報道過的事件將他們之間由來已久的分歧公開化。

為了盡快達成協議特朗普的指示，威特科夫力推的和平方案主張由烏克蘭作出讓步，放棄領土並承擔未來安全風險；而魯比奧和其他一些美國政府官員則傾向對俄施加更大的經濟和軍事壓力，迫使其作出實質性讓步，以確保烏克蘭未來的安全，這一立場也更接近歐洲。

「他們顯然不是在唱同一首歌。」曾任美國駐俄大使和北約副秘書長的資深外交官亞歷山大・弗什鮑（Alexander Vershbow）說，「如果在談判中對問題本身和對手沒有共同的理解，結果不可能是好的。」

儘管NBC強調其報道基於對十幾位現任、前任美國和歐洲官員的採訪，具有真實性，但美國政府官方堅決否認存在內鬥。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott ）在社媒平台X上言辭激烈地反駁稱，「NBC假新聞依靠匿名且並不知情的消息人士散布關於特朗普團隊的謊言」，魯比奧視威特科夫為「朋友」，威特科夫比「NBC任何員工，包括他們的『消息人士』都更有誠信」。

魯比奧本人也回應稱，「沒有任何人單獨行動，一切都是高度協調的」，稱讚威特科夫是一個「傑出的人物，非常聰明，非常有才華」，還強調他「做這份工作不領薪水」。

但NBC堅稱，一些現任和前任美國官員仍對威特科夫的外交方式和安全意識感到擔憂。5名現任和前任美國官員披露，威特科夫在安全問題上態度鬆懈，讓人擔憂他可能使用不安全的通訊方式，可能暴露在外國情報監聽之下。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）對這一說法回應稱，威特科夫每週都會與國家安全委員會和白宮進行多次安全通話，他的手機、住所和車輛都會定期接受外交安全部門的檢查。

在NBC看來，威特科夫和魯比奧之間的分歧非常重要，因為這可能會決定俄烏衝突的結局，以及美國在盟友和對手眼中的形象。報道稱，這位現年69歲的億萬富翁房產大亨打破常規，以自由奔放的外交官和斡旋者身份，乘坐自己的私人飛機飛往俄羅斯與普京會面，飛往中東會見阿拉伯高級官員。

如今，他還獲得特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）的支持，儘管庫什納沒有擔任任何政府職務，但他對特朗普影響力很大。現任和前任美國官員透露，庫什納在促成以色列與哈馬斯達成停火協議上發揮了重要的作用。

在特朗普眼中，威特科夫是朋友，是一位「人格魅力十足」的談判專家。特朗普23日在講話中還稱讚威特科夫在推動加沙停火方面「功不可沒」，「是個很會做交易的人」。

但在美國國會和歐洲人眼中，威特科夫在外交領域是個業餘人士，「過於輕信俄羅斯」。一名美國國會官員毫不客氣地評價說：「他是送給俄羅斯人的一份大禮。」

美媒稱，今年4月發生在法國的一幕，更加突顯出魯比奧對「外交新手」威特科夫的屈從。

2名美國官員和1名法國前官員稱，魯比奧原定前往巴黎參加烏克蘭問題相關的會談，但在出發前得知，威特科夫已單獨安排與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面。魯比奧希望加入，卻被告知需獲得威特科夫「批准」。在一段時間內，魯比奧的團隊甚至無法聯繫上威特科夫。最終，在多方協調下，魯比奧才在威特科夫的同意下，得以共同出席會談。皮戈特否認發生過這一事件，並駁斥該說法「荒謬」。

但據報道，類似情況仍在上演。上月美烏歐會談結束後幾天，威特科夫又在佛羅里達州私下安排了一次與烏克蘭官員的會面。一名美國官員和一名知情人士稱，魯比奧是在烏方詢問後才得知此次會晤計劃的，「很明顯，魯比奧被排除在外了，他本應是領導這一切的人」。

圖為2025年11月30日，美國和烏克蘭代表團在佛州會面。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）出席。（Reuters）

美國前駐烏克蘭大使約翰・赫布斯特說，「威特科夫明白魯比奧對俄羅斯的認知與他不同，而且由於他是一個好勝心強的人，又一直與特朗普關係密切，他認為自己可以隨心所欲」。

而且，由於威特科夫堅持使用私人飛機出訪，且機上缺乏安全通訊系統，致使美國國務院在今年5月啟動高層審查，並為其配備了安全的移動通訊設備。但一名美國官員和一名知情人士稱，仍有官員擔心，威特科夫沒有按要求使用這些設備。

凱利否認上述說法，稱「從一開始，威特科夫的飛機上就配有安全的通訊設備」。

然而，NBC稱，這一擔憂在近期被進一步放大。彭博社披露，威特科夫與俄羅斯總統助理烏沙科夫10月一段被泄露的通話顯示，威特科夫建議普京先與特朗普通話，在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問之前。

泄密源頭至今不明。烏沙科夫本人在接受俄羅斯《生意人報》採訪時承認，他不僅通過「安全線路」與威特科夫聯繫，也會使用WhatsApp等商業應用。

美媒指出，在魯比奧介入後，原本由威特科夫起草的和平方案被大幅修改，刪去或調整了多項令烏克蘭及歐洲高度警惕的內容，包括禁止美軍戰機部署至波蘭、強制削減烏克蘭軍隊規模等條款。俄羅斯隨後對修改方案表示不滿，並要求回到威特科夫的版本。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

數週過去，和平方案仍未敲定。21日，俄羅斯和烏克蘭代表團在美國佛羅里達州分別與美方會面。威特科夫稱，兩場會談均「富有成效和建設性」，但未提供談判取得進展的細節。而外界再次注意到，美方代表包括威特科夫、庫什納和其他白宮工作人員，沒有出現魯比奧的名字。

23日，澤連斯基在社媒平台X發文表示，烏方代表團與威特科夫會談後，已擬定數份文件草案。澤連斯基強調，文件中包含了結束俄烏衝突的基本框架，為烏克蘭提供安全保障，以及支持該國戰後重建等內容。

本文獲《觀察者網》授權轉載


