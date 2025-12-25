金正恩視察核動力潛艇建造與導彈試射　批美韓合作建潛艇危害國安

朝鮮領導人金正恩12月24日分別視察核動力潛艇建造與防空導彈試射工作，他批評美國與韓國合作建造核動力潛艇計劃會加劇地區不穩，強調韓國行動危害朝鮮國安。



朝中社周四報道，金正恩今次來到工廠視察正在建造的8700頓級核動力潛艇，具體了解新開發的水下秘密兵器研究工作進展情況，指加快推進北韓海軍力量現代化、核武裝化，是緊迫及必不可少的選擇，他強調將美韓合作建造核潛艇的計劃視為侵犯朝鮮國安與海權行為，是必須給予回應的威脅。

2025年12月24日，朝鮮，圖為金正恩視察導彈試射。（朝中社 Via 路透社）

另一方面，報道指，朝鮮周三在朝鮮以東海域首次舉行新型遠程防空導彈試射，並成功擊落路徑上200公里的訓練目標。金正恩視察試射過程，並對結果表示祝賀。

韓國總統李在明早前積極參與對美國外交，並推動美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與韓國達成協議，放寬鈾濃縮和乏燃料在處理限制，合作建造核動力潛艇。