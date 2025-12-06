美國新版國安戰略未提朝鮮　學者：或因特朗普想見金正恩

韓國媒體注意到，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府在12月5日發布的最新《國家安全戰略》（National Security Strategy）中，一次都沒提朝鮮。



「這可謂異常，」韓聯社6日稱，相較之下，拜登（Joe Biden）政府在2022年的「國安戰略」中提及朝鮮3次，特朗普第一任期在2017年版本中提到朝鮮足足17次，且措辭強硬。

2025年12月5日，美國白宮發布新版《國家安全戰略》。（文件截圖）

報道援引專家分析稱，這可能引發朝鮮在美國外交與安全優先級中相對靠後的解讀。此外，還有專家認為，這或許與特朗普多次表達與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩對話意願有關。

據報道，在這份總計33頁的戰略文件中，未提及朝鮮，更沒有「朝鮮無核化方針」相關表述。

但在2022年，拜登政府提到了「阻止朝鮮擴大核武器」的努力，將朝鮮與伊朗並列為引發不穩定的所謂「較小獨裁」國家，同時聲明瞭「朝鮮無核化」與加強「核武器延伸威懾」的雙軌方針。

2017年，特朗普政府在戰略文件中措辭極為強硬，視朝鮮為明確的安全威脅，稱美國「已準備好以壓倒性力量應對朝鮮侵略，並將提升強制實現朝鮮半島無核化的選項」。

圖為朝中社2025年10月11日發布圖片，其中朝鮮領導人金正恩在觀看紀念勞動黨成立80周年的閲兵儀式上向部隊致意。（Reuters）

韓聯社認為，特朗普政府依然堅持追求「朝鮮完全無核化」的政策方針，但在作為具體安全戰略制定指南的「國安戰略」文件中未提及朝鮮，可能引發朝鮮在美國外交與安全優先級中相對靠後的解讀。還有分析稱，這或許與特朗普多次表達與金正恩對話意願不無關聯。

值得一提的是，特朗普在今年9月聯合國大會主旨演講中也未提及朝鮮，引發韓媒關注。

前美國駐韓國代理大使羅伯特·拉普森（Robert Lapson）對韓聯社表示：「這種遺漏不僅會引發朝鮮、中國、俄羅斯的反應及潛在誤判，還將在韓國和日本引發嚴重疑問和擔憂。」他補充，朝鮮未被提及，「將進一步強化美國在本地區及更廣泛地區中愈來愈難以信任的盟友形象」。

不過，美國智庫哈德遜研究所亞太安全主席帕特里克·克羅寧（Patrick M. Cronin）認為，朝鮮未被提及，「可能是為未來幾個月特朗普與金正恩會晤保留外交靈活性的一種方式」。

2025年12月4日，美國華盛頓特區，圖為特朗普見證盧旺達與民主剛果簽署和平協議。（Reuters）

美國智庫布魯金斯學會韓國研究主任安德魯·約（Andrew Yeo）分析說，朝鮮未被提及「可能被解讀為美國降低朝鮮半島問題優先級或期待韓國更直接處理朝鮮問題，但不一定非要這麼解讀」，並指出「從特朗普政府此前的立場看，朝鮮仍是威脅，無核化是最終目標」。

據美國有線新聞網絡報道，在這份最新戰略中，特朗普政府概述了「對華雙軌制」方針：一方面努力遏制中國全球影響力和地區主導地位；另一方面致力於維護和「重新平衡」對華經濟聯繫。美方還妄議台海議題，表示將繼續主張維持現狀，同時宣稱「防止衝突是美國優先事項」。

路透社提到，更新後的「國安戰略」在三個段落中提及「台灣」八次，且措辭強於特朗普第一任期，但同時區別於拜登政府，基本避免表明對於未來衝突的回應方式。

2025年10月24日，白宮場地，東翼拆除工程持續進行，美國總統川普擬建的舞廳正於此興建，從美國華盛頓特區賓夕凡尼亞大道望向。（Reuters）

有美國學者告訴《日經亞洲》，新戰略文件中的措辭結合了美國傳統的兩種立場——「反對」改變現狀和「不支持」台灣獨立。香港《南華早報》則提到，白宮內部在美國全球政策方面分歧嚴重，美國財長貝森特（Scott Bessent）等人支持「軟化」對華措辭，而對華鷹派則強調採取遏制措施。

就台灣問題，中方已多次向美方明確表態。外交部發言人日前重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方敦促美方慎之又慎處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

