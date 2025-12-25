金正恩攜愛女出席活動舉止親暱　曝光率增為預備繼承人作鋪墊？

朝鮮最高領袖金正恩近日帶愛女金朱愛出席酒店竣工典禮，被拍到二人在公開場合舉止親密、緊密相依。韓國學者指出，金朱愛在年底頻頻出鏡，意味她成為「預備繼承人」的可能性大增。



金正恩和女兒金朱愛本月20至21日間，在三池淵旅遊景區出席酒店竣工典禮。二人當日參觀了酒店房間、休閒場所以及商業和公共餐飲設施，朝鮮中央電視台播放的畫面顯示，金朱愛與父親十指交握、將手搭在肩上、緊密相依，甚至有輕扶腰間等肢體接觸。

此外，在出席活動期間，負責金正恩儀典的勞動黨副部長玄松月被拍到用手向金朱愛介紹座位，更有高階官員向她深深鞠躬。

朝鮮日報報道引述評論稱，年底正是總結國政成果的時期，金朱愛曝光頻率增加預示其作為「預備繼承人」的可能性正在上升。

韓國慶南大學極東問題研究所林乙出教授稱：「在總結過去5年經濟成果的時間點，讓金朱愛出面，目的是構建所有成就都歸功於『金正恩-金朱愛』一脈相承的白頭血統領導的敘事。」

林乙出認為，這暗示金朱愛已經不再單純是「親愛的子女」，而是準備成為負責整體國政的下一代領導人。他表示：「從近期的動向來看，在接下來的第9次黨代會上，（金朱愛）有可能擔任正式職務。」

一名脫北外交官柳賢宇透露，金正恩曾在2014年表示「獨自承擔國政很辛苦，有時想全部放棄，但為了朱愛的未來，我不能軟弱。朱愛是我的葡萄糖」。