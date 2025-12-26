美國南加州聖誕風暴肆虐　至少3人死亡逾12萬戶斷電

美國南加州（Southern California）周三（12月24日）起持續遭強烈的聖誕節風暴襲擊，造成大範圍洪水及山泥傾瀉，導致至少3人死亡、逾12萬戶停電。州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）已宣布包括洛杉磯縣在內的6個縣進入緊急狀態，以啟動緊急應對措施。



美媒指，根據警方及官方報告，死亡案例包括一名在聖地亞哥被倒下樹木擊中的男子，以及一名在雷丁地區（Redding）因受困於車內而喪生的人。加州公路巡警正在調查另一宗在薩克拉門托（Sacramento）地區發生的疑似與惡劣天氣有關的致命車禍。根據 太平洋煤氣電力公司M（Pacific Gas and Electric Co.）最新報告，這場風暴導致大規模供電中斷，因電線桿受損，全州停電用戶一度超過12.5萬戶。

2025年12月24日，美國加州阿爾塔迪納（Altadena）遭遇風暴襲擊，道路受暴雨侵襲後，灰茫茫一片。（Reuters）

南加州聖貝納迪諾縣（San Bernardino County）消防員周三表示，當泥土和碎片衝進通往賴特伍德（Wrightwood）的道路時，他們救出了被困在車內的人。目前尚不清楚有多少人獲救。洛杉磯縣（Los Angeles County）官員周二（23日）表示，他們已向一月野火燒毀的地區家庭下達了約380份撤離命令。

美國國家氣象局指出，此次極端天氣是由多個「大氣河流」（Atmospheric River）現象接連來襲所致，導致南加州在短短幾天內遭遇相當於一個月的降雨量。氣象預報警告，更多的降雨和山區大雪或使災情加劇。