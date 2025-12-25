南加州聖誕風暴｜多地宣布緊急狀態　8萬戶停電數百人避難所度夜

美國南加州地區周三（12月24日）迎來近年間最嚴重的聖誕風暴，多地發生暴雨山洪，洛杉磯縣等6個縣宣布進入緊急狀態。不少人在返家途中被困在車內，包括今年洛杉磯山火災區居民在內，另有至少數百人被迫前往避難所度過平安夜。目前洪水造成至少一人死亡。



據美媒報道，此次極端天氣是因多個大氣河流（atmospheric river）接連來襲，令該地區在短短幾天內遭遇一個月的降雨量。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森 ）24日宣布，洛杉磯縣、奧蘭治縣（Orange County）、里弗賽德縣（Riverside）、聖貝納迪諾縣（San Bernardino）、聖地亞哥（San Diego）和沙斯塔縣（Shasta）進入緊急狀態，這將使其能夠啟動緊急部門並預先部署資源。

2025年12月24日，美國加州洛杉磯附近的太陽谷地區（Sun Valley area），由於大氣河流帶來的暴雨，5號州際公路一段路段封閉，圖為工人站在路邊。（Reuters）

美國停電追蹤網站Poweroutage.us數據顯示，平安夜期間，加州約有8萬戶家庭和企業斷電。

儘管許多居民希望駕車外出、與家人共度假期，但交通部門官員宣布，由於洪水、樹木倒塌和山泥傾瀉，南加州各地的道路和高速公路將封閉。不少居民在出行途中被困車內，等待救援。

今年8月洛杉磯山火災區由於植被燒毀、吸水能力較差而面臨山泥傾瀉風險，當局下達撤離令，數百人被迫前往避難所度過平安夜。