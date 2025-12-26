特朗普以基督徒遭殺為由下令襲尼日利亞ISIS　宗教迫害是否屬實？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月25日在旗下社交平台發文，稱自己下令讓美軍襲擊尼日利亞西北部的極端組織ISIS的成員，指控這些人員對當地基督徒實施大規模迫害。美方指今次襲擊是與尼日利亞當局協調打擊恐怖分子，尼日利亞外交部則稱雙方的合作包括情報交流和戰略協調，不過尼日利亞拒認美方行動與迫害基督徒有任何關聯。



特朗普為何將尼日利亞作為打擊目標？

多年來，美國右翼部份人士一直在強調基督徒在尼日利亞遭迫害的說法。共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）9月曾推動制裁那些「助長針對基督徒及其他宗教少數群體暴力行為的尼日利亞官員。」

《衛報》指，基督徒在海外面臨宗教迫害的說法，已成為特朗普支持者的主要動員力量，而特朗普也將福音派基督徒視為其最熱情的支持者群體之一。

尼日利亞是否真的存在宗教迫害？

尼日利亞政府此前曾回應特朗普的批評稱，在全國各地活動的極端組織不僅迫害基督徒，還有許多信仰不同的人。針對基督徒的暴力事件雖常被定性為宗教迫害，但大多數分析家認為實際情況則更為複雜，攻擊的動機也多種多樣。

2025年12月25日，圖為特朗普在旗下社交平台發文稱自己已下令美軍襲擊尼日利亞西北部的極端組織ISIS。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

例如遊牧的穆斯林牧民與以基督徒為主的農民社區之間發生的致命衝突，根源在於對土地和水源的爭奪，但宗教和種族差異加劇衝突。同時許多分析人士認為，綁架神父的現象更多是出於金錢驅動而非宗教仇恨，因為神父被視為有影響力的人物，其信徒或組織可以迅速籌集資金。

尼日利亞政府有何回應？

在周四的空襲之後，尼日利亞外交部讚揚與美國的合作，但斷然拒絕承認美國的行動與迫害基督徒有任何關聯。

政府在一份聲明中表示，「任何形式的恐怖主義暴力，無論針對基督徒、穆斯林或其他群體，都是對尼日利亞價值觀以及國際和平與安全的冒犯。」