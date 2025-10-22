TikTok上傳接吻影片 尼日利亞法院強制當事人結婚
撰文：聯合早報
出版：更新：
尼日利亞卡諾州的一家法院星期二（10月21日）透露，兩名TikTok網紅因發布了雙方熱吻的影片而被法院勒令結婚。
法媒報道，一家地方法院星期一指示卡諾州的伊斯蘭教法警察（Hisbah）在60天內為這兩位發布「不雅」內容的網紅主持婚禮。
卡諾州司法發言人易卜拉欣告訴法媒：「地方法院下令Hisbah主持婚禮，因為這兩人深深相愛，在TikTok上做出浪漫舉動。」
卡諾州是尼日利亞北部十幾個以穆斯林為主的州之一，這些州的伊斯蘭教法與普通法並存。
邁·烏什里亞曾多次因其影片與有關部門發生衝突，在判決前被捕並被拘留。亞爾·古達則躲藏起來。
一名Hisbah官員證實，他們已收到法院的命令，並已開始籌備婚禮。
「法院表示我們應該在60天內舉行婚禮，但我們決心儘快完成。」
蘇菲說，邁·烏什里亞的父母星期一被Hisbah傳喚，他們「明確同意」這場婚禮。
他說，卡諾州政府計劃為這對準新人購買一套房子，以滿足新娘提出的條件，即他們不能住在租來的房子裏。
本文獲《聯合早報》授權轉載
巴基斯坦情侶擅自結婚遭「榮譽處決」 女方沒求饒只說了這2句話花逾百萬元租巴黎迪士尼 英國男與9歲女童結婚被調查人生必須結婚？ 韓國民調：逾六成職場人士不認同緬甸「最帥和尚」白因發布結婚照 新娘為商業大亨之女