TikTok上傳接吻影片　尼日利亞法院強制當事人結婚

尼日利亞卡諾州的一家法院2025年10月21日透露，TikTok網紅伊德里斯·邁·烏什里亞（Idris Mai Wushirya）和巴西拉·亞爾·古達（Basira Yar Guda）因發布雙方熱吻的影片而被法院勒令結婚。（Tiktok@maiwushiryabackup）

法媒報道，一家地方法院星期一指示卡諾州的伊斯蘭教法警察（Hisbah）在60天內為這兩位發布「不雅」內容的網紅主持婚禮。

卡諾州司法發言人易卜拉欣告訴法媒：「地方法院下令Hisbah主持婚禮，因為這兩人深深相愛，在TikTok上做出浪漫舉動。」

卡諾州是尼日利亞北部十幾個以穆斯林為主的州之一，這些州的伊斯蘭教法與普通法並存。

邁·烏什里亞曾多次因其影片與有關部門發生衝突，在判決前被捕並被拘留。亞爾·古達則躲藏起來。

一名Hisbah官員證實，他們已收到法院的命令，並已開始籌備婚禮。

「法院表示我們應該在60天內舉行婚禮，但我們決心儘快完成。」

蘇菲說，邁·烏什里亞的父母星期一被Hisbah傳喚，他們「明確同意」這場婚禮。

他說，卡諾州政府計劃為這對準新人購買一套房子，以滿足新娘提出的條件，即他們不能住在租來的房子裏。

本文獲《聯合早報》授權轉載

