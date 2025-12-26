北海道暴風雪：多條公路封閉　25個航班取消　札幌降雪量料達20cm

日本氣象廳12月26日表示，由於冬季氣壓影響，已向北海道日本海沿岸居民發出暴風雪警報，預計持續到27日晚間。札幌市降雪量料達20厘米，暴雪也影響到交通出行，北海道多條高速公路被迫關閉，考慮到預計惡劣天氣，北海道新千歲機場也取消25個航班。



日本放送協會（NHK）報道，北海道日本海沿岸的風雪正在加劇，截至26日下午5時，在新篠津村觀測到28.7米的最大瞬間風速。

預計到次日下午6時前的24小時內，日本海沿岸許多地區的降雪量將達到50厘米。札幌市預計降雪量達20厘米。

多條公路封閉 JR北海道部份停駛 25個航班取消

北海道電視台（HTB）報道，許多高速公路受到大雪影響，其中，後志道和札樽道全線關閉，道央道的札幌南交流道至美唄交流道之間也已封閉。

北海道旅客鐵路公司（JR北海道）表示，學園都市線上的12班普通列車已經停駛或部分停駛。函館線的二世古町至俱知安町之間路段，也有3班普通列車停駛或部分停駛，原因是鐵路上的除雪機發生故障。

HTB指出，北海道新千歲機場取消25個航班，包括飛往東京羽田機場和大阪伊丹機場的航班。

NHK則報道，日本航空（JAL）取消16個航班，主要涉及新千歲機場和羽田機場之間的航線。全日空航空（ANA）也取消8個航班，包括新千歲機場和稚內機場的航線。