北海道露天海濱溫泉遭沙甸魚屍「淪陷」　臭氣沖天＋衝擊漁場收成

日本北海道函館市郊外海中一處天然露天溫泉「水無海濱溫泉」，湧入大量沙甸魚（沙丁魚）的屍體。罕見的景象嚇壞附近居民，而溫泉內滿滿的魚屍，還不斷散發出惡臭味，目前該浴池已被禁止進入。



居民喊魚屍太臭！政府緊急關閉溫泉池

綜合日媒報道，水無海濱溫泉日前湧入大量魚屍，現場濃濃屍臭味撲鼻，函館居民受訪時指出「全是沙丁魚屍體，完全處理不完，它們實在太臭了」。

+ 6

據函館市政府消息，早在15日下午，附近海岸發現大量沙丁魚被沖上岸。大量沙丁魚湧入北海道南部漁港，造成大範圍破壞，養殖的阿特卡鯖魚和鱒鮭魚幾乎完全沒有收成，養殖網內卡滿沙丁魚屍體，造成含氧量過低導致死亡。這種「沙丁魚危害」可能會持續一段時間。

如今這些屍體更流入了溫泉浴池，工作人員正在進行清理，函館市政府已於17日起禁止入浴水無海濱溫泉。 一位函館居民表示：

這種情況並不常見，非常罕見。

一位溫泉遊客則感嘆：「太可惜了，我期待很久了。」

延伸閱讀：

北捷隨機砍人釀4死！賴清德赴台大探傷者 感謝民眾阻止歹徒

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】