緬甸大選舉行在即　仰光宵禁令終獲軍政府解除

緬甸軍政府周五（12月26日）宣布，將在仰光解除自2021年軍事政變以來實施的宵禁。



法媒報道，自軍方發動政變，推翻民選政府後，在安全部隊鎮壓示威者的同時，軍政府在擁有約700萬人口的緬甸最大城市仰光實施從黃昏到黎明的宵禁。

此後幾年，宵禁時間逐漸縮短。軍政府指出，剩餘的凌晨1時至3時的宵禁將於星期六（27日）解除。

軍政府發言人佐敏吞在一份聲明中表示：「仰光地區的局勢正在改善。」

聲明稱，做出這一決定是為了「改善經濟、社會和宗教事務，方便民眾出行，促進商業發展」。

緬甸將於12月28日舉行大選，圖為26日仰光地標蘇雷塔外的情況。（Getty Images）

緬甸大選將於周日（28日）開始分階段舉行，預計持續一個月。軍政府承諾將恢復民主。

前領導人昂山素姬仍然被監禁，她廣受歡迎的政黨已被解散。此次選舉被民主監督機構批評為軍方為鞏固統治而進行的粉飾之舉。

儘管仰光的宵禁只有兩個小時，但自冠病疫情和政變以來，由於嚴格的限制措施，這座城市的夜生活一直處於停滯狀態。

緬甸12月28日舉行大選，圖為26日位於仰光街頭的一塊選舉候選人宣傳板。（Getty Images）

夜幕降臨，的士難覓蹤影，許多餐館和酒吧即使在周末也早早關門。

軍政府在與反對派鬥爭的同時，還頒佈了徵兵令，強徵年輕男子入伍，這使得他們擔心夜間會被強行徵召入伍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

