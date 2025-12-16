昂山素姬兒無法聯繫母親　憂「可能已過世」　緬甸軍政府：她健康

緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）的兒子金·阿里斯（Kim Aris）向傳媒表示久久無法聯繫母親，擔憂她「可能已經去世」，緬甸軍政府12月16日回應指，昂山素姬健康良好。



緬甸軍政府透過其營運的緬甸數碼新聞（Myanmar Digital News）指，「昂山素姬女士身體健康。」

軍政府指責金·阿里斯是試圖破壞緬甸即將於12月底舉行的大選，斥其言論「純屬捏造」。

2025年3月8日，澳洲悉尼有社運人士集會，呼籲緬甸釋放昂山素姬（Getty）

金·阿里斯是昂山素姬的次子，他12月15日在東京接受路透社採訪時稱，很久沒有收到80歲母親的消息，自2021年軍方通過政變推翻她的政府以來，他只能從別人那裏得知母親的消息，例如她心臟、骨骼和牙齦的問題。

他稱母親一直有健康問題，「兩年多來，沒人見過她。她甚至無法聯繫她的律師團隊，更別提她的家人。」他擔憂母親已經在他不知情的情況下去世。

2025年12月15日，緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）兒子阿里斯（Kim Aris）在東京接受路透社採訪。（Reuters）

昂山素姬是緬甸民主運動的象徵人物，長期遭軍政府軟禁，至2010年11月獲釋後，曾於2015年帶領政府贏下大選，真正掌權，但在2021年選舉後，軍方發動政變推翻其政府，昂山素姬被控貪污、選舉舞弊等，遭判27年有期徒刑。