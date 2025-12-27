日本川崎重工被揭篡改潛艇發動機數據　造假超過30年

日本防衛省以川崎重工潛艦引擎數據造假為由，決定暫停該公司參與防衛省計劃投標兩個半月，直至2026年3月11日。防衛省稱，川崎重工篡改了其在1988年至2021年間，為海上自衛隊生產的潛艇發動機的燃油效率數據。



《日本時報》（Japan Times）引述防衛省12月27日（週六）報道，海上自衛隊目前擁有的24艘潛艇全部配備川崎重工製造的發動機，其中除最新交付的一艘外，其餘23艘的發動機均受到數據造假的影響。

此外，防衛省26日向11名海上自衛隊人員進行紀律處分，因為他們收受了川崎重工提供的財物。川崎重工涉嫌在為海上自衛隊潛艇提供維修的過程中，向自衛隊人員進行賄賂。據悉，每名人員收受的物品價值在1萬至40萬日圓之間，總值達116萬日圓（約5.76萬港元）。

據悉，川崎重工篡改數據以滿足防衛省在引擎組裝試驗中的要求。

防衛省表示，資料造假並未影響海上自衛隊潛艦的安全或性能。

在川崎重工主動通報造假事件後，暫停投標防衛省項目的期限縮短到兩個半月。

2024年8月，川崎重工被揭發竄改民用船舶引擎燃油效率數據。隨後，厚生勞動省對該公司位於兵庫縣神戶市的工廠進行檢查。

今年6月，一個由外部律師組成的特別調查委員會發現，川崎重工可能存在篡改海上自衛隊潛艇發動機數據的行為。川崎重工在8月向厚生勞動省主動報告此事。

2019年3月18日，日本川崎重工向防衛省交付「升龍號」潛艇。（川崎重工官網）

據共同網報道，川崎重工社長橋本康彥表示：「我們非常嚴肅地對待此事。將貫徹防止問題再次發生的舉措，盡全力挽回信賴。」川崎重工正討論對參與篡改潛艇發動機數據的職員進行處分。