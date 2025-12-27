米倉涼子捲涉毒疑雲2個月首發聲　承認住所曾遭搜查　冀向前邁進

日本知名女星米倉涼子10月爆出涉毒疑雲，她12月26日打破沉默，發表聲明，承認調查單位曾進入其居所搜查，她指將繼續配合調查，相信「這件事已經告一段落」，並表達對向前邁進的期盼，她稱「我知道外界會有各種各樣看法，但我希望能夠一步一腳印地向前邁進」。



米倉涼子捲入什麼風波？

日媒《週刊文春》早前在10月11日報道，日本執法單位的行動早在6月展開，之後8月突襲搜查米倉涼子與阿根廷籍舞者男友同居的住所，發現違反《毒品取締法》的違法藥物及相關器具。

根據報道，在住處遭到搜查2天後，米倉涼子飛往歐洲，至9月初她返回日本時，傳媒曾試圖採訪，不過米倉涼子從9月中旬開始陸續取消公開活動，引發外界對其健康狀況的猜測。

米倉涼子最新說了什麼？

以下為聲明全文：

致所有相關人士及我的粉絲們

非常感謝大家一直以來對我的支持。

我之前一直未能向大家公開我的身體狀況，導致週刊雜誌和其他媒體的報道諸多猜測，對此我深感抱歉，也給大家帶來諸多不便和引發擔憂。

正如一些報道所言，調查人員確實進入我的住所。

此後我諮詢了律師，並為全力配合調查，一直沒有透露任何資訊。

我將繼續配合調查，但相信基於目前合作情況，我認為這件事已經告一段落。

我知道外界會有各種各樣看法，但我希望能夠一步一腳印地向前邁進，同時向所有相信我、支持我的人表達我的感激之情。

我的身心都很健康。我想回歸初心，真誠地處理每一個問題。

懇請各位繼續支持我。

米倉涼子主演的《派遣女醫X》系列廣受好評，創下亮眼收視率，也讓她擁有「醫療劇女王」的美譽。（douban.com）

