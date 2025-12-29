強烈冬季風暴橫掃美國　中西部暴雪南部氣溫劇降

一股強烈冬季風暴於12月28日自美國平原地區向東移動，為中西部、五大湖區及東北部帶來暴雪、強風及冰雨，南部則出現劇烈降溫與雷暴。



根據美國國家氣象局（NWS）消息，美國中西部北部地區出現白矇天及可能暴風雪，導致部分地區交通中斷。五大湖區上部份區域降雪量預計超過1英尺（約0.3米），蘇必略湖（Lake Superior，又譯蘇必利爾湖）南岸積雪可能達2英尺（約0.6米）。

圖為2025年12月27日，大批民眾不怕寒冷，到紐約曼哈頓的中央公園。（Reuters）

與此同時，南部經歷了異常溫暖的聖誕節後，將迎來被稱為「藍色北風」的鋒面，氣溫驟降。亞特蘭大28日高溫預計為華氏72度（約攝氏22度），但到30日清晨低溫將急降至華氏25度（約攝氏零下3.9度）；達拉斯氣溫也將從華氏80多度（約攝氏27度以上） 降至華氏40多度（約攝氏4-9度）。

風暴已在聖誕節至新年旅遊高峰期間導致東北部及五大湖區數千航班延誤或取消。另一方面，强烈的風暴襲擊了加州，帶來了暴雨、洪水和山泥傾瀉並導致4人死亡。