佩澤希齊揚：美國以色列和歐洲正對伊朗發動全面戰爭

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在一段27日公佈的訪問中表示，美國、以色列和歐洲正在對伊朗發動全面戰爭，試圖讓伊朗屈服，稱此次戰爭較以往更為複雜和糟糕。



伊朗最高棈神領袖哈梅內伊的官網當日發表佩澤希齊揚的訪問，他表示：「在我看來，我們正在面對美國、以色列和歐洲發動的一場全面戰爭。他們想讓我們屈服。」他稱，自特朗普上台並恢復對伊朗制裁以來，伊朗在民生、文化、政治、和經濟上被四面圍困，讓此次戰爭比1980至1988年間伊拉克對伊朗發動的戰爭更加複雜和困難。

但他也表示，西方的戰爭實際上加強了伊朗的內部團結，「如果他們要發動襲擊，他們自然會面對更加果斷的回應。」

2025年10月13日，以色列本古里安國際機場（Ben Gurion Airport），美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）並肩而立。（Reuters）

以色列與伊朗於今年6月發生12日戰爭，隨後美國加入並轟炸伊朗3座核設施，遂實現停火。9月，英、法、德三國在聯合國推動對伊朗制裁。

伊朗公佈數據指此次戰爭造成超過1000人傷亡。80年代兩伊戰爭期間，雙方傷亡總數達到100萬。

此次訪問發佈時間正值以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪美，會見總統特朗普（Donald Trump）。美國新聞網站Axios早前報道稱，內塔尼亞胡此行計劃爭取美國支持以色列再次對伊朗進行打擊。