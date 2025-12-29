日本2025新生兒總數恐跌破67萬成歷來最低

日本2025年的新生嬰兒數量預計將低於政府最悲觀的預測，這加劇了首相高市早苗在努力平衡經濟增長、限制移民與人口急劇萎縮之間的關係時所面臨的挑戰。



據英媒報道，人口統計專家根據今年1月至10月的初步數據測算，2025年日本新生兒總數可能低於67萬。這將是自1899年有記錄以來的最低水平。

專家警告，有關預測遠低於政府對年度出生人數的中等預測值，而這一預測值是政府進行財政和經濟規劃的核心依據。

根據日本國立社會保障與人口問題研究所編制、並於2023年更新的預測數據，日本在2025年將有74萬9000個新生嬰兒誕生。同一預測還表明，到2041年，出生人口都不會低於67萬人。

日本家庭／日本出生率／日本少子化：圖為2021年7月31日，一對夫妻站在岡山縣笠岡市的向日葵花田內，將他們的新生子女舉起，供站在後方的攝影師拍照。（Getty）

此前，日本政府最悲觀的預測是，不包括外國居民所生的嬰兒，2025年的出生人數約為68萬1000人。如果實際出生人口低於67萬，可能會加深人們對日本本土人口下降的緊迫感。

與此同時，日本人對增加移民的抵制情緒日益高漲，這體現在反移民的民粹主義政黨在最近的選舉中支持率升高。

在日本，非婚生子女很少見，而每年的結婚人數則在不斷下降。由於每年的死亡人數也在上升，在2024年，日本人口減少了90多萬人。

2025年出生人口數據預計明年初公佈，倘若最終數字真如專家預測那樣，這將會是日本出生率連續第10年創歷史新低。

圖為2025年12月28日，日本姬路市神社，一名女性走過掛著新年裝飾紙燈籠的神社入口。（Getty Images)

經濟師、學者和反對派政治人士長期以來敦促政府承認日本人口結構正日益趨近悲觀預測這一事實，並據此修改預測和規劃。

不過，瑞穗證券首席股票策略師菊地正俊指出，這麼做就等同於承認政府多年來提高生育率的努力均告失敗，而增稅和削減養老金福利將不可避免。

人口統計學家也擔心，2026年是「火馬年」（丙午年），這可能會對出生率產生進一步影響。

日本有「火馬年」出生的女性不詳的迷信說法，所以在上一個「火馬年」即1966年，日本出生率下降了25%，直到1967年才回升至正常水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

